俄遠東首長因故被捕 居民不滿爆抗議

俄羅斯「人民首長被捕」，遠東地區居民爆史上最大示威抗議！俄羅斯遠東地區喀巴羅甫斯克邊疆區人口僅59萬，日前有高達5萬人走上街頭抗議區長富爾加爾被捕，要求政府將其釋放。專家認為，富爾加爾親民的作風及執政黨「統一俄羅斯」長期獨裁腐敗的治理是示威爆發主因。

小區大規模抗議

根據《歐洲新聞台》報導，俄羅斯遠東地區喀巴羅甫斯克邊疆區數座城市爆發大規模示威抗議，要求政府釋放遭判謀殺罪名入獄的前區長富爾加爾。

週末走上街頭的民眾高達5萬人，一名參與示威的居民葉拉許申科表示，「這不只是為了富爾加爾的公平正義，也受夠了中央政府總將我們當次等公民。」富爾加爾被指控在2004到2005年間涉入多起謀殺案，但民眾質疑，「富爾加爾曾擔任國會議員數十年，為何直到當選區長之後政府才將其起訴？」

富爾加爾是俄羅斯小黨「自民黨」的成員，他在2018年的選舉中，未積極競選便贏下長期由執政黨「統一俄羅斯」把持的喀巴羅甫斯克邊疆區區長一職。專家認為，這無疑是人民對「統一俄羅斯」投下不信任票，是一場羞辱性的慘敗。政治分析師加里亞莫夫表示，「富爾加爾已經成為當地居民的精神象徵。」

作風親民

喀巴羅甫斯克邊疆區人口僅有59萬，日前爆發的示威潮已是史上最大的抗議活動。儘管政府以防疫為由勸阻民眾，18日的街頭仍聚集大量人潮。據《美國之音》報導，富爾加爾上任後更贏得了「人民首長」的美譽，他不但主動減薪、出售前朝購買的昂貴遊艇、補助居民的遠程機票交通費用，也屢次在抗議集會現場與示威者碰面，作風相當親民。

在舉著「還我自由」、「為富爾加爾發聲」的人群中，高齡70歲的阿拉索科洛娃表示：「雖然我年紀大了，但我仍然為這個國家的自由民主感到憂心。」

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