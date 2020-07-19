敘利亞國會大選前夕 首都連環爆1死1傷

在敘利亞第三次戰時國會選舉登場前夕，首都大馬士革卻一天發生兩起爆炸，造成一人死亡和一人受傷。

國營敘利亞新聞社（SANA）報導，大馬士革南部納赫艾沙區（Nahr Aisha）艾奈斯清真寺（Anas bin Malik）附近有兩枚裝置爆炸，造成一人喪生和另一人受傷。

目前尚無相關清真寺附近爆炸案的詳情，敘利亞總統阿塞德以往曾前往此清真寺祈禱。

敘利亞人19日將投票選出新國會。繼奪回飽受戰爭蹂躪的大片領土後，大馬士革政府正竭力克服國際制裁和經濟崩潰。

阿塞德領導的社會復興黨及其盟友，可望在總共250席國會中贏得大部分席次，這是自2016年以來的首次國會大選。

敘利亞自從2011年爆發內戰以來，已造成超過38萬人喪命和數百萬人流離失所。