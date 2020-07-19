又過度執法！英國警察跪壓非裔嫌頸部遭停職

在非裔人權運動如火如荼之際，英國倫敦日前卻又有一名警察用膝蓋跪壓在一名非裔嫌犯的頭和頸部上，引發輿論撻伐，目前該名警察已被停職。

Absolutely disgusting, my sister is in this video witnessing police brutality and them kneeling on this black man’s neck. He is clearly not a threat and is in cuffs. Please share this video for awareness.#BLM #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xLS1h6Ficx — axax_shockz (@RealAiRavish) July 16, 2020

來源：推特

根據目擊者拍下的影片，兩名倫敦伊斯靈頓地區警察16日晚間在人行道上壓制一名非裔嫌犯，逮捕過程中，其中一名警察用跪壓的方式將其制伏，另一名警察則幫忙按住嫌犯的腿，而這名手被銬住的嫌犯不斷喊著，「離我脖子遠點」、「我沒做錯任何事」。

45歲嫌犯被控在公共場所藏有一把刀。事件惹路人不滿，後來嫌犯獲准坐起來。對此，倫敦警察廳副局長豪斯（Steve House）發布聲明說，「今天看到的、並在社群媒體上流傳的影片實在令人不安。使用的某些（壓制）方法引起我極大關切，警察培訓中並沒有教授這些方法」。

聲明指出，涉事的其中一名警員已被停職，另名則被限制職務。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示深切關注，已緊急向警察廳高級官員提出有關問題。

美國非裔男子佛洛伊德5月25日被白人員警跪壓致死，英國首都和其他主要城市也爆發大規模反種族歧視的抗議活動。