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巴西里約貧民因疫情毀生計 仍遭民兵持槍敲門勒索

世界日報 / 編譯中心╱綜合18日電

巴西社會民生飽受新冠疫情影響，於此同時，里約熱內盧西區貧民社區成千上萬居民仍持續遭民兵威脅逼迫交保護費，每天生活在擔驚受怕中。這些民眾指控地方軍警與民兵團體勾結。

巴西累計確診人數於16日跨越200萬關卡，染疫人數不到一個月就倍增，每日新增將近4萬人確診。至18日已207萬4860人染疫、7萬8772死。

根據巴西新聞網站G1，儘管許多民眾因疫情導致經濟危機，收入下跌，仍是社區暴力的目標。一名居民說，民兵到他家敲門，拿出槍枝要錢，「不管有沒有，他們就是要錢。這就是我們住在這裡得經歷的恐怖。」

木澤馬（Muzema）貧民區的民兵固定每月15日向居民收取保護費。一名居民說，每個月15日都有3、4人一組的民兵持槍上門威脅恐嚇要錢，「疫情的緣故，大家都沒有錢，也無法正常工作，只能將僅剩的一點吃飯錢交給他們。」

另一處由民兵操控的地盤「乾廣場」（Praca Seca），每個家庭每月得交付巴西幣50元（約9.28美元）保護費；如果是商人，每星期得交300元。

還有伊塔娘嘉（Itanhanga）貧民區的居民，從兩年前開始被迫交保護費；坦克（Tanque）貧民區的民兵則使用暴力威脅，甚至虐待欠交保護費的居民。

一名女性居民說，窮人沒有能力每個月交保護費，也不曉得該向誰求救，「民兵拿著衝鋒槍站在我們家門口，重複扣板機的動作，讓我們害怕，然後乖乖地拿錢出來。」

居民說，民兵之所以肆無忌憚，是因為與軍警勾結，所以一再檢舉也沒有用。但里約軍警表示，上述地區的員警都有根據居民的檢舉調查有關犯罪行徑，包括勒索事件。如有必要，民眾也可以向軍警投訴科檢舉。

里約佛羅明斯聯邦大學（UFF）人類學家穆尼茲（Jaqueline Muniz）表示，公共治安單位知道這些幫派在哪裡，「這些民兵行事明目張膽，完全沒有畏首畏尾，甚至與高層打交道，出入高級會所，替重要人物當保鑣。」

穆尼茲還說，這些民兵的老大黑白兩道通吃，表面上是奉公守法的良民，但私下賄賂地方政客，讓他們的生意可以做下去。

里約熱內盧州立大學（UERJ）社會學家卡諾（Ignacio Cano）指出，當局的漠視讓民眾的生活愈來愈難過，「就算暫時瓦解部分民兵勢力，如果沒有加強地方警力，徹底奪回地盤的操控權，民兵很快就會捲土重來，受苦的還是民眾。」

里約 巴西 疫情 新冠肺炎 恐嚇 槍枝

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