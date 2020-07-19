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人為縱火？法國南特教堂重大火災 17世紀風琴焚毀
法國南特市的南特主教座堂（Nantes Cathedral）今天發生火災受到毀損，檢察官表示，現場有3個不同的起火點，已就縱火可能性展開調查。
1年內兩大古蹟傳火警
中央社引述法新社報導，南特主教座堂今天早上8時前內部起火，冒出大火和濃煙，當局派出最少104名消防員到場救火。火警令教堂正面的彩繪玻璃窗破裂，17世紀風琴燒毀，幸好火警沒有波及天花，所幸消防人員在幾小時內就控制住火勢。被燒毀的風琴建造於1621年，曾經歷5次修復，信徒視之為「南特主教座堂的靈魂」。
法國官員指出，南特主教座堂（又名聖彼得和聖保羅大教堂，Cathedral of St Peter and St Paul）的毀損程度不如去年巴黎聖母院大火。
法國總理卡斯特克斯表示，他今天稍後將前往現場視察，並表示「首先我要表達，我與南特人民同在」。總統馬克宏則推文表示，他「支持消防人員，因為他們冒著一切危險，拯救這座珍貴的哥德式建築物」。
南特市檢察官表示，已展開縱火調查，一名火場鑑識專家正前往南特市加入調查。目前調查尚未鎖定任何嫌疑犯。
這是一年多以來法國兩大教堂遇祝融。13世紀興建的巴黎聖母院教堂去年4月大火，導致部分建築倒塌，預計要多年重建。南特主教座堂建於15至19世紀間，上次火災發生於1972年，受損屋頂花費了13年以上時間修復。
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