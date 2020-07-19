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土耳其急增兵數千 利比亞大戰升溫

台灣醒報 / 台北報導
為支持利比亞民族團結政府擴大地盤，進一步佔領利比亞中部重要港口城市蘇爾特，土耳其18日緊急增兵數千人。（photo by Wikimedia Commons）
為支持利比亞民族團結政府擴大地盤，進一步佔領利比亞中部重要港口城市蘇爾特，土耳其18日緊急增兵數千人。（photo by Wikimedia Commons）

土耳其緊急增兵數千，一度沉寂的利比亞內戰局勢再掀波瀾！為支持利比亞民族團結政府（GNA）擴大地盤，進一步佔領利比亞中部重要港口城市蘇爾特，土耳其18日緊急增兵數千人。同時，叛軍國民軍也做出戰略性後撤，以增強蘇爾特的防禦，各方調兵遣將下，大規模戰爭隨時可能爆發。

土國積極輸送傭兵

根據《半島電視台》報導，美國五角大廈針對非洲反恐行動的報告證實，土耳其在2020年前3個月已經向利比亞派出4,000名敘利亞傭兵。而且土耳其還透過為這些傭兵提供資金和公民身份，換取他們參加利比亞內戰中民族團結政府的一方，這些傭兵在5月的衝突中已經起到很大作用。

蘇丹快速支援部隊發言人中校薩利赫表示，他們已逮捕282名試圖參與利比亞內戰的非法移民，其中很多來自敘利亞。土耳其過去幾天用飛機將1,400名來自突尼西亞和敘利亞的極端分子運往利比亞。敘利亞人權觀察站負責人阿卜杜勒·拉赫曼也表示，土耳其正將不同國籍的「傭兵」運往利比亞，以支持民族團結政府。

埃及阿聯支持國民軍

根據《路透社》報導，面對土耳其的新動作，利比亞國民軍也積極應對，19日已經將部隊轉移到蘇爾特市，這裡是通往該國主要石油港口的門戶。國民軍軍事負責人表示，轉移的車隊約有200輛車，他們從地中海沿岸的米蘇拉塔向東移動，到距離蘇爾特很近的塔維爾加市。

雖然民族團結政府在土耳其支持下來勢洶洶，可國民軍支持者埃及和阿拉伯聯合大公國也不甘示弱紛紛表示，若土耳其和民族團結政府佔領蘇爾特，他們將出兵干預。同時，美國方面透露，俄羅斯也出動戰機為國民軍提供空中支援，蘇爾特本地防禦已經得到極大加強，大戰一觸即發。

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