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6百年大教堂遭祝融 法國疑人為縱火

台灣醒報 / 台北報導
法國南特大教堂慘遭祝融，當局不敢大意，迅速出動百名消防員到場控制火勢。（photo by法國消防署推特影片截圖）
法國南特大教堂慘遭祝融，當局不敢大意，迅速出動百名消防員到場控制火勢。（photo by法國消防署推特影片截圖）

法國南特建於15世紀的聖彼得與聖保羅大教堂18日驚傳起火，檢方初步調查發現可能是人為縱火。因為該教堂受過二戰戰火摧殘，其木製屋頂早已被換成水泥構造，因此大火得以迅速被警消控制。相關單位也發現，起火點共有3處，將會有中央派來的專家協同調查。

根據美國《全國公共廣播電台》報導，聖彼得與聖保羅大教堂是法國西部最具代表性的哥德式建築之一。該教堂自1434年起竣工，全部的建築要到1891年才正式完工，也是法國人與外國遊客到南特時必參觀的教堂之一。

該教堂在近代數度慘遭祝融侵襲。二戰時就在盟軍砲火轟炸下受損。1972年的一場大火更讓其木製屋頂付之一炬。法國政府為此透入鉅資，耗費13年重建一個水泥屋頂。此次大火也引起法國中央的高度關注，總理卡斯泰、內政部長達爾馬寧與文化部長巴舍洛也迅速在當地時間18日下午到場視察。

《英國廣播公司》指出，法國一年前才發生巴黎聖母院慘遭祝融的慘案，在每個法國人中留下不可抹滅的傷痛，如今又有另一座知名教堂陷入大火，自然引起全國的高度關注。南特當局也不敢大意，火速出動100名消防員到場控制火勢。南特消防局長費爾雷表示，火勢主要集中在教堂的大風琴上，並沒有蔓延到屋頂。

為避免引起不必要的恐慌，費爾雷也向大眾保證，這場大火並沒有演變為「聖母院」大火，一切都在控制之中。地方檢方初步勘驗則發現，起火點共有三處，很有可能是人為縱火。為求慎重，法國中央將派遣國家警察與來自巴黎的火災調查官協助地方檢調單位進行災後調查，釐清起火的真正原因。

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