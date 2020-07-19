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烏克蘭客機誤擊案 黑盒子送法國解讀

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
伊朗已將烏克蘭客機誤擊事件的黑盒子送法國解讀，相關結果將在20日出爐。（photo by Wikimedia）
伊朗已將烏克蘭客機誤擊事件的黑盒子送法國解讀，相關結果將在20日出爐。（photo by Wikimedia）

今年1月伊朗誤擊含加拿大公民的烏克蘭客機，經過數月談判，決定將黑盒子送法國解讀。儘管該客機為波音737，但伊朗拒絕將黑盒子送交美國，在與烏克蘭和加拿大政府斡旋後，決定由相關的3國政府共同派員，會同法國單位在巴黎解讀黑盒子。

根據《英國廣播公司》報導，編號PS752的烏克蘭波音737-800客機今年1月8日自何梅尼國際機場起飛不久後，就遭伊朗的防空飛彈誤擊，全機176人，包含55名加拿大公民全數喪生，在當時引發國際譁然。

儘管事發已逾半年，德黑蘭當局因爲此事牽涉多國，因此遲遲無法解讀黑盒子。由於機上搭載烏克蘭與加拿大公民，再加上該客機為波音製造，依據國際飛安法規，飛機製造商也有權解讀，因此共有4國牽涉在內。但因為伊朗與美國的敵對關係，因此美國一開始就被排除在外。

伊朗最終在17日宣布，將會把黑盒子交給第三方法國航空事故調查處來解讀。而伊朗、烏克蘭與加拿大也都將派遣各自的飛安專家與法律顧問到巴黎，參與整個調查過程。相關飛航記錄則預計將在20日出爐，供各界進行更詳盡的研判。

加拿大《CBC新聞》指出，伊朗在1月8日稍早為了報復美軍利用無人機殺害伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼將軍，才對美軍駐伊拉克基地發射飛彈。在PS752航班升空之際，伊朗防空部隊正繃緊神經，準備迎接美軍可能的還擊。

伊朗民航局的初步內部調查則表示，會發生這起誤擊事件，是因為伊朗的防空雷達將客機誤判為美國導彈，再加上伊朗空防部隊與其指揮官溝通不良，才會導致這起悲劇。對此，加拿大並未多做回應，僅表示將等待20日的黑盒子解讀結果。

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