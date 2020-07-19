東京新宿站地下通道啟用 東口到西口只要2分鐘

共同社報導，日本東京新宿站將誕生新的地標建築，在車站東西兩側興建超過東京都廳高度的新雙子塔大樓構想已經啟動。此外，連接新宿站東口與西口的東西自由通路也在今天開通，從東口到西口只需要2分鐘。

相關人士指出，雙子塔由JR東日本、東京Metro等共同企劃，將兼有商業設施、酒店等功能，雙子塔兩棟建築分別位於新宿車站東西兩側，將在鐵路軌道上方興建空中走廊，聯結東西。雙子塔東側大廈主體由JR東日本負責，由旗下子公司LUMINE EST新宿進行區域；西側則由小田急電鐵和東京Metro負責，由小田急百貨店新宿店所在區域建設。

報導指出，雙子塔高約260公尺，將超過車站西側東京都廳雙塔的243公尺高度。西側大廈計劃2022年度開建，2029年度完工。包含雙子塔在內的周邊區域的再開發預定2040年代完成。這一區域也將成為未來發生大規模災害時，收容返家困難民眾的場所。

做為新宿車站改造工程一環，連接東口與西口的東西自由通路今天開始啟用。東口各大百貨群聚，還有歌舞伎町等夜生活繁華地區，24小時人潮不間斷；西口則有東京都廳等超高商業大樓林立。雖然從東口到西口直線距離只有100公尺左右，但兩邊出口之間沒有直接相連，過往必須繞行半個新宿站，走上近10分鐘，十分不便。