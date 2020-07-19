日本推國內旅遊優惠 七成民意反對

日本政府為振興受到新冠肺炎衝擊的國內景氣，22日起推出「Go to travel」觀光補貼政策，每人最高補助一晚2萬日圓。但每日新聞的最新民調顯示，七成民眾認為這時候不應該推廣旅遊。

「Go to travel」補助國內旅遊，連日旅遊一天最高補助2萬日圓、當天來回上限為1萬日圓；其中，七成用於住宿，享最高六五折、上限1萬4000元；三成補助是提供旅遊當地的優惠券，可用於購物、門票等

日本原擬八月上旬恢復觀光活動，後考量國內觀光產業低迷不振，決定配合7月底四連休提前到22日上路；但一方面，因為東京疫情仍未降溫，因此「Go to travel」不適用設籍東京都民眾，也不適用於到東京旅遊。

根據每日新聞18日進行的民調，只有19%民眾認為政策妥當，69%民眾認為不能只排除東京，應該暫停這項企劃，另有6%民眾則認為不應該排除東京。另外，六成民眾表示今夏沒有跨縣市旅行計畫，只有兩成民眾計畫跨境旅行，另有兩成尚未決定。對自己是否可能被感染新冠肺炎，感到憂心的民眾升至81%。

同份民調也顯示，安倍內閣支持率比一個月前下滑四個百分點，跌至32%，不支持率則從56%升高到60%。每日新聞分析，民眾對疫情仍充滿憂心，主張應該暫停旅遊優惠活動的民眾中僅21％支持安倍內閣，安倍政府提前推動旅遊優惠可能造成反彈。

共同社則是針對全國47個都道府縣進行調查，23個都道府縣表示，希望縣民對於前往疫情仍在蔓延地區，採取慎重行動；而對於疫情仍在蔓延地區的觀光客來訪，23個都道府縣表示將在盡力防止感染的情況下迎接觀光客。本日將舉行的全國知事會，預料各都道府縣知事也將對與疫情升溫地區的往來交換意見。

時事通訊則指出，日本國內感染者再次出現增加趨勢，許多企業都再次調整上班模式，重新增加在家工作比重、甚至減少跨縣市分社社員往來，避免公司內部群聚感染，但政府卻在這時開始推動觀光，讓產業界感到困惑。

第一生命經濟研究所首席分析師永浜利廣分析，「Go to travel」排除東京後，為觀光旅遊市場帶來經濟擴張效應最大可望達到1.37兆日圓。但他提到，排除東京，可能對消費者心理帶來負面影響，並衝擊赴東京出差、舉辦宴會等活動。