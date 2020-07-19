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美雙航母隔11天再赴南海演習 逾1.2萬官兵參與

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
美國航母「尼米茲號」本月六日與另艘航母「雷根號」在南海進行海上軍演，十七日再度赴南海演習。（路透）
美國航母「尼米茲號」本月六日與另艘航母「雷根號」在南海進行海上軍演，十七日再度赴南海演習。（路透）

七月六日美軍「雙航母」尼米茲號與雷根號才剛在南海演習，一周多後，兩艘航母十七日再度赴南海演習，本次演習有超過一萬二千名官兵參與。

美國在十三日發表聲明反對中國對南海主權的聲索主張後，十四日立即有美驅逐艦航行南海；十七日，美國太平洋艦隊更在其官網發布消息稱，美國海軍的尼米茲號和雷根號兩個航母戰鬥群當天在南海再次展開「高端雙航母」演習。

美國太平洋艦隊在通報中稱，尼米茲號和雷根號兩個航母戰鬥群超過一萬二千名艦員參與此次演習。太平洋艦隊宣稱，通過開展雙航母戰鬥群的最高水平訓練，來確保能夠對任何突發事件作出回應。

七月六日，雷根號和尼米茲號航母打擊群才剛在南海展開雙航母演習。這是自二○一四年以來，美國海軍在南海首次舉行雙航母軍事演習。　

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參加演習的尼米茲號航母打擊群由航母尼米茲號、第十七艦載機聯隊、導彈巡洋艦普林斯頓號、導彈驅逐艦斯特雷特號和拉爾夫·約翰遜號組成；雷根號航母打擊群由航母雷根號、第五艦載機聯隊、導彈巡洋艦安提塔姆號和導彈驅逐艦馬斯廷號組成。

演習 南海 王毅 俄羅斯 美軍

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