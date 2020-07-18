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影／法國南特主教座堂失火 400年管風琴被毀
法國南特主教座堂（Cathédrale de Nantes）18日發生火警，超過100位消防員出動滅火。Euronews報導，火勢目前已獲得控制，但教堂內一座近400年歷史的管風琴被毀。起火原因仍然不明，當局也持續呼籲民眾不要靠近火場。
從稍早的現場影像可看到，火苗與濃煙從教堂內部竄出，一位家住附近的目擊者曾表示，他被非常奇怪的鐘聲驚醒，還見到越來越多煙霧。消防指揮官法爾雷（Laurent Ferlay）表示，南特主教座堂今日火勢和一年多前的巴黎聖母院無法相比，「教堂屋頂並沒有受到影響。」
法爾雷同時指出，起火點位於教堂玫瑰窗後的管風琴，毀損目前也都集中在該處。他說，這座1621年就安放於教堂的管風琴似乎已全毀，所在的平台也非常不穩、有崩塌的可能。
這不是全名為南特聖伯多祿聖保祿主教座堂（Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes）的南特主教座堂第一次失火，1972年的一場火警就導致教堂屋頂毀損，必須關閉三年進行修復。
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
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