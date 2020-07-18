快訊

你註冊了嗎？藝FUN券開放下載首日 7小時破百萬人登記

漢光演習直升機墜毀 殉職2軍官將追晉為中校少校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／法國南特主教座堂失火 400年管風琴被毀

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
法國南特主教座堂18日發生火警，超過60位消防員已出動救火，當局呼籲民眾不要靠近火場。路透
法國南特主教座堂18日發生火警，超過60位消防員已出動救火，當局呼籲民眾不要靠近火場。路透

法國南特主教座堂（Cathédrale de Nantes）18日發生火警，超過100位消防員出動滅火。Euronews報導，火勢目前已獲得控制，但教堂內一座近400年歷史的管風琴被毀。起火原因仍然不明，當局也持續呼籲民眾不要靠近火場。

從稍早的現場影像可看到，火苗與濃煙從教堂內部竄出，一位家住附近的目擊者曾表示，他被非常奇怪的鐘聲驚醒，還見到越來越多煙霧。消防指揮官法爾雷（Laurent Ferlay）表示，南特主教座堂今日火勢和一年多前的巴黎聖母院無法相比，「教堂屋頂並沒有受到影響。」

法爾雷同時指出，起火點位於教堂玫瑰窗後的管風琴，毀損目前也都集中在該處。他說，這座1621年就安放於教堂的管風琴似乎已全毀，所在的平台也非常不穩、有崩塌的可能。

這不是全名為南特聖伯多祿聖保祿主教座堂（Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes）的南特主教座堂第一次失火，1972年的一場火警就導致教堂屋頂毀損，必須關閉三年進行修復。

法國 教堂

延伸閱讀

影／蛋商送蛋遇火警！「雞蛋哥」從氣窗奮力救出受困5人

影／南投窄巷火警1人死亡 居民希望補助住警器

中壢老翁欲跳池找太陽眼鏡 稱是朋友從法國送的絕版品

歐洲警方破獲假鈔集團 巨星凱瑟琳丹妮芙之孫遭逮

相關新聞

影／法國南特主教座堂失火 400年管風琴被毀

法國南特主教座堂（Cathédrale de Nantes）18日發生火警，超過100位消防員出動滅火。Euronews報導，火勢目前已獲得控制，但教堂內一座近400年歷史的管風琴被毀。起火原因仍然不明，當局也持續呼籲民眾不要靠近火場。

撤軍德國後… 川普又傳考慮縮減駐韓美軍

華爾街日報17日獨家報導，美國政府正考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案選項，但川普總統還沒決定；聯邦參議員薩斯(Ben Sasse)批評，這是戰略上的無能，反對川普這麼做。

曾躲過警察連日大舉搜捕 德國「黑森林藍波」落網

德國12日發生1名槍手將4名警察繳械後逃進森林，警方連日大舉動員搜捕卻一無所獲，讓他被媒體封為「黑森林藍波」。一直到17...

開發遠東地區資源！俄羅斯免費送國民「北極土地」

俄羅斯政府正草擬一項法案，允許國民免費獲得北極地區土地，以興建房屋或作商業用途，每人最多可獲派1公頃。俄羅斯2016年曾採取類似措施，促進遠東地區發展，當局相信通過該法案，可進一步開發北極地區資源。

振興經濟！澳洲撥4億邀片商拍攝 烏茲別克賠染疫遊客3000元

疫情較不嚴峻的澳洲，政府試圖以此為賣點。總理莫里森表示，政府未來7年將投資4億澳幣（約2.79億美元）給電視、電影產業，吸引片商到澳洲拍攝，繼而提升澳洲就業機會。此外，隨著多國解除封鎖，各大旅遊目的地紛紛推出促銷計畫，爭奪遊客。

韓國京畿道塑膠容器廠大火 10人輕重傷

韓國京畿道義王市一間塑膠成型容器製造工廠今天上午傳出火警，造成10人輕重傷，初步研判為更換廠內設備時引發火災

英警膝蓋跪壓非裔嫌犯頸部 他掙扎呼喊：離我脖子遠點

英國倫敦一名警察日前用膝蓋跪壓在一名非裔嫌犯的頭和頸部上，引發輿論撻伐，該名警察已被停職。

泰男穿「對君主制失信心」T恤自拍 遭強制送精神病院

美聯社報道，泰國一名45歲男子身穿印有「我對君主制失去所有信心」字句的T恤並在Facebook上傳自拍照後，他7月9日在違反自身意願的情況下遭送入精神病院，人權組織對他的情況表示關注，要求當局釋放他。

憂國安法威脅司法獨立 英國最高法院考慮停派法官赴港

英國最高法院院長里德（Robert Reed）17日警告，若港版國安法威脅香港法院的獨立性，將考慮停派英國籍法官到香港。

龐培歐：中共威脅香港與台灣 企圖統治世界的通訊網絡

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）17日在愛荷華州「家庭領導力峰會」上發表演說，他提到，中共意圖下架全球的自由，...

7500億歐元振興基金 歐盟吵不停

歐盟領袖十七日在比利時布魯塞爾舉行新冠肺炎疫情三月爆發以來首次面對面峰會，討論歐洲理事會主席米歇爾提出的七千五百億歐元振...

英相強生：10月可能開放運動迷進體育場

英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，將於本月舉行一系列實驗性賽事，之後可能於10月讓運動迷重返體育場

熱門新聞

史上第12人、亞裔第1人！下潛地球最深處 林穎聰「此生無憾」

美州長投書爆料！川普討厭跟文在寅打交道 罵韓國人都很糟

克魯曼：川普政府若不超前部署 美國經濟大難將臨頭

歐盟為25兆振興金吵不停 「節儉四國」不讓南歐太好過

美媒：川普考慮裁減南韓駐軍 五角大廈向白宮報告方案

阿嬤假牙失蹤！狗狗露齒燦笑 主人驚大事不妙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。