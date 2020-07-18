振興經濟！澳洲撥4億邀片商拍攝 烏茲別克賠染疫遊客3000元

疫情較不嚴峻的澳洲，政府試圖以此為賣點。總理莫里森表示，政府未來7年將投資4億澳幣（約2.79億美元）給電視、電影產業，吸引片商到澳洲拍攝，繼而提升澳洲就業機會。此外，隨著多國解除封鎖，各大旅遊目的地紛紛推出促銷計畫，爭奪遊客。

路透報導，疫情延燒使全球影視產業紛紛停擺。目前累計近1萬1000人確診、113人病故的澳洲，雖然近幾周染疫人數急遽上升，不過仍是全球控制疫情相對較好的國家。

澳洲原本就有一筆資金，讓赴澳拍攝的片商享有減稅優惠。莫里森17日表示將擴大這筆資金至4億澳幣，並希望能吸引約30億澳幣的外來消費，及創造8000個新工作機會；莫里森在聲明中說：「在所有影視作品幕後，都有數千名工作人員搭建場景和打光，以及為全體劇組人員供吃供住，才能讓一部好作品誕生。」

除了影視業，旅遊更是此次疫情的最大收災產業。目前各國積極推廣旅遊業復甦，中亞國家烏茲別克宣布，若遊客跟團到該國旅遊而染上新冠病毒，可獲3000美元補償金，用來支付當地醫療費用開支。

烏茲別克英國旅遊大使艾伯森說：「政府非常有信心，整個旅遊業界實施的新安全衛生措施，將保護遊客免受新冠病毒侵害。」

不過，烏國疫情近期出現較大幅度反彈。烏茲別克在今年3月因應疫情關閉邊境，上月起恢復部分國際航班，並計畫在8月1日全面解封，該國至今有1萬5000例確診、75人死亡。