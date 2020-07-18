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撤軍德國後… 川普又傳考慮縮減駐韓美軍

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導
川普因不滿德國不提高軍費負擔，指示國防部在9月前將駐德國美軍裁減9500人，從目前的3.45萬人縮減至最多2.5萬人的上限。17日再次披露川普打算從南韓裁撤軍隊。美聯社
川普因不滿德國不提高軍費負擔，指示國防部在9月前將駐德國美軍裁減9500人，從目前的3.45萬人縮減至最多2.5萬人的上限。17日再次披露川普打算從南韓裁撤軍隊。美聯社

華爾街日報17日獨家報導，美國政府正考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案選項，但川普總統還沒決定；聯邦參議員薩斯(Ben Sasse)批評，這是戰略上的無能，反對川普這麼做。

華爾街日報6月5日報導，川普因不滿德國不提高軍費負擔，指示國防部在9月前將駐德國美軍裁減9500人，從目前的3.45萬人縮減至最多2.5萬人的上限。17日再次披露川普打算從南韓裁撤軍隊；國防部與白宮均未回應。

從中東和世界各地撤軍，是川普的競選主軸之一，他去年10月突然宣布自敘利亞撤軍，時任國防部長馬提斯(Jim Mattis)憤而辭職，川普後來略作「修正」，將敘利亞的2000名美軍撤出一半。

據報導，川普在德國和南韓的舉動，均來自美國要求兩國提高軍費負擔。

分析人士認為，自德國撤軍將是華府送給俄羅斯的一份大禮；路透報導，國安官員和國防部高階官員對川普的決定感到錯愕，德國事前也沒接獲徵詢。

有專家分析指出，若美國從德國撤回部分軍力，下一個將衝擊正在和美國協商防衛費用的南韓；南韓東亞日報今年5月報導，美國政府向南韓提出、每年防衛費分攤額達13億美元，比前一年韓方分攤額增加49個百分點，美韓磋商陷入困難。

據報導，美國國防部已盤點目前駐韓美軍的結構，這是川普削減全球軍事部署的計畫之一。目前駐韓美軍總數約為2萬8500人，不具名的國防部官員指出，目前尚未決定是否要裁減軍力。

參議員薩斯發表聲明指出，撤軍是堪比卡特(Jimmy Carter)總統的「戰略無能」（卡特1976年競選總統時，曾將撤出駐南韓美軍做為政見，遭到自家政黨的反對，1979年放棄撤軍）。

薩斯表示，美軍在韓國部署的導彈系統不是社會福利，美軍在南韓部署部隊和彈藥，是要來保護美國人，要讓中共領導階層與核子狂人北韓在威脅美國前能慎思。

川普 南韓 美軍

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