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開發遠東地區資源！俄羅斯免費送國民「北極土地」

世界日報 / 編譯中心╱綜合17日電

俄羅斯政府正草擬一項法案，允許國民免費獲得北極地區土地，以興建房屋或作商業用途，每人最多可獲派1公頃。俄羅斯2016年曾採取類似措施，促進遠東地區發展，當局相信通過該法案，可進一步開發北極地區資源。

路透報導，法案由俄羅斯自然資源部起草，需待國會批准後，再由總統普亭簽署生效。計畫開始後首6個月，所有北極圈內居民均可獲發1公頃土地，其後向所有俄羅斯人開放，北極圈內各地方政府將自行畫出可供分派的土地，申請者有5年時間開發，其後再正式進行轉讓手續，註冊成為土地所有人或簽署長期租約。

北極地區在前蘇聯時期，曾成為當局開發目標，興建不少工廠，但在前蘇聯解體後，區內工業活動和人口顯著下降，估計北極圈內現時約有250萬名居民，集中居住在摩爾曼斯克等多個城市。普亭近年提倡發展北極地區，建議改善基建，並開拓北方航道，估計法案將有助吸引國民和小商戶協助開發北極。

北極 俄羅斯 蘇聯

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