曾躲過警察連日大舉搜捕 德國「黑森林藍波」落網

德國12日發生1名槍手將4名警察繳械後逃進森林，警方連日大舉動員搜捕卻一無所獲，讓他被媒體封為「黑森林藍波」。一直到17日，警方才根據可靠線報，將這位德國的「藍波」逮捕歸案。

這起事件發生在巴登－符騰堡邦的奧佩瑙（Oppenau），今年31歲的槍手本名羅許（Yves Rausch）。一開始是有人報案，聲稱一名帶著弓箭的可疑男子在森林小屋附近閒晃，4名員警被派去處理，並在森林邊緣發現身穿迷彩服的羅許。

媒體指羅許一開始貌似配合辦案，接著突然拔槍對準警察，將他們繳械後遁入森林。警方連日出動2百多名員警、直升機、紅外線探測器和警犬，搜遍空屋、洞穴與舊碉堡，卻一直沒有發現羅許下落，直到17日接獲一位郵務員通報，才發現羅許躲在一處樹叢內。

據報羅許當時隨身帶著1把手槍，並將另外4把槍和1封信放在面前，膝上還有一把斧頭，被逮捕時受到輕傷，另有一名特警被斧頭割傷，均無需送醫治療。

畫報稱羅許此前在餐館留下一份文件，內容近似美國「大學炸彈客」卡辛斯基（Theodore Kaczynski）的著名論文，但警方不認為他是該文件作者。明鏡周刊則報導羅許前科累累，像15歲時曾將建築物標語竄改成「猶太人滾」，因此被判煽動罪成立，2010年時還用十字弓射擊熟人，被判致人重傷罪成立、需坐牢3年6個月。