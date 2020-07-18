聽新聞
test
0:00 / 0:00
憂國安法威脅司法獨立 英國最高法院考慮停派法官赴港
英國最高法院院長里德（Robert Reed）17日警告，若港版國安法威脅香港法院的獨立性，將考慮停派英國籍法官到香港。
彭博資訊報導，里德發聲明表示，支持香港法官「致力於維護司法獨立和法治」。他說，最高法院將「繼續評估局勢」，「港版國安法包含許多引發關切的條文」，其帶來的影響，需要透過實踐來驗證。
自1997年香港回歸以來，英國已派出兩名現任法官在香港終審法院審理案件。最高法院前院長黑爾（Brenda Hale）大法官原定於今年初赴香港，但疫情限制出行。
國安法通過後，香港終審法院首席法官馬道立（Geoffrey Ma）發表聲明重申，司法獨立和法治是香港社會的基石。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言