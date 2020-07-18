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憂國安法威脅司法獨立 英國最高法院考慮停派法官赴港

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
受港版國安法影響，英國最高法院考慮停派法官赴港。法新社
受港版國安法影響，英國最高法院考慮停派法官赴港。法新社

英國最高法院院長里德（Robert Reed）17日警告，若港版國安法威脅香港法院的獨立性，將考慮停派英國籍法官到香港。

彭博資訊報導，里德發聲明表示，支持香港法官「致力於維護司法獨立和法治」。他說，最高法院將「繼續評估局勢」，「港版國安法包含許多引發關切的條文」，其帶來的影響，需要透過實踐來驗證。

自1997年香港回歸以來，英國已派出兩名現任法官在香港終審法院審理案件。最高法院前院長黑爾（Brenda Hale）大法官原定於今年初赴香港，但疫情限制出行。

國安法通過後，香港終審法院首席法官馬道立（Geoffrey Ma）發表聲明重申，司法獨立和法治是香港社會的基石。

香港回歸 港版國安法 英國

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