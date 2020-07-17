為國事兩度推遲 丹麥女總理終於完婚嫁攝影師

去年因為迎接大選推遲婚禮，丹麥總理佛瑞德里克森上任第一年又因防疫等繁忙日程再度調整婚期，今天終於完成終身大事。

美聯社引述丹麥媒體報導，42歲的佛瑞德里克森16日在丹麥東南部莫恩島具中世紀風情的瑪格比教堂（Magleby Church），與55歲的電影工作者兼攝影師騰伯格（Bo Tengberg）結為連理。

佛瑞德里克森在臉書上貼出婚禮現場照片，搭配丹麥文簡單寫了一個字「好」，加上愛心符號。照片中可看到這對洋溢幸福笑容的新人，牽著彼此的手步出教堂。

丹麥小報「號外新聞」稱這對新人「秘密完婚」，只有少數受邀賓客參與，包括前丹麥總理拉斯穆森。

佛瑞德里克森在2019年6月27日宣誓就職，是丹麥史上最年輕總理以及第二位女性總理。佛瑞德里克森去年為6月5日的大選推遲與騰伯格的婚期，她所屬的社會民主黨（Social Democratic Party）在這場選戰後籌組少數政府。

佛瑞德里克森上個月曾宣布，延後的婚禮日期又碰上本周歐盟峰會，她必須再次調整婚期。