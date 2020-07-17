文在寅離開國會突遭丟鞋險擊中 扔鞋哥：讓他感受侮辱！

南韓總統文在寅16日前往國會發表致詞，結束後離開國會大門時卻遭圍觀群眾扔鞋，對方大喊：「偽善者文在寅！」幸好鞋子並未擊中文在寅，對方隨即被維安人員逮捕。

南韓「國民日報」報導，16日下午3時許，一名鄭姓男子在國會大樓台階前，脫下鞋子朝文在寅扔去，鞋子僅落到階梯旁，文在寅稍微看了一下，隨後在安全人員保護下離開。當時，文在寅結束在國會的演講，正和他人一邊交談一邊前往議事堂。

警方立刻逮捕鄭姓男子，他當時大罵文在寅是「假和平主義者，假人權主義者」，並指責他與北韓勾結。目前，警方正對鄭男展開調查。

鄭男被帶走前對記者表示，「向文總統扔了（鞋子）。是為了讓他感受侮辱感和恥辱感」。他說，原本打算在文在寅演講過程中向他扔鞋，但由於疫情，不被允許旁聽，所以從下午2時開始就在國會大樓台階附近等待文在寅。

據報導，普通民眾在國會內接近國家元首，並對其造成身體威脅是非常罕見的事情。報導預測，青瓦台警衛處等總統警衛兵力將被追究責任。另據韓聯社報導，文在寅今天出席第21屆國會開幕式並發表演講，就房地產調控政策、克服疫情等施政課題發表立場。