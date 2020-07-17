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台灣共同體成形？台灣人認同感史上最高的兩大因素

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打臉中國南海主權，美國強硬聲明能讓台灣免於一戰？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
譴責北京在南海軍事化、力挺香港自治，是美國大選前兩黨候選人的熱門議題。圖為大陸遼寧號航母2018年在南海演習。美聯社
譴責北京在南海軍事化、力挺香港自治，是美國大選前兩黨候選人的熱門議題。圖為大陸遼寧號航母2018年在南海演習。美聯社

香港國安法》到南海主權，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）警告一次比一次重，讓人驚覺，軍事行動是否已不可免？

不過，在國際政治上，適度展現肌肉從來不是壞事，因為從二戰經驗到俄羅斯出兵克里米亞戰事中，美國已經學到，單純的「姑息」無法帶來和平，適度用軍事力量示警，往往可以讓各方更為克制。

釣魚台到台灣周邊以及南海，從空中到海上，稍微關心國際動態的人都會感到風雲詭譎。

今年以來，中國軍艦和戰機多次接近台灣，頻率之高史上少見。在台灣附近的兩個熱區──「釣魚台海域」和「南海」，同樣狀況頻傳。

首先是釣魚台，日本沖繩縣石垣市議會4月宣布將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，牽動釣魚台主權爭端的敏感神經。為了回應日本，中國出動兩艘海警船，在釣魚台海域滯留超過39小時，寫下日本把釣魚台「國有化」後的最長紀錄。

在南海，6月底美國調齊三艘航空母艦，進行軍事演習，告訴中國，雖然美國國內新冠疫情和抗爭還是現在進行式，但作為全世界最強大的霸權，美國仍有餘力可以在太平洋管管國際事務。

香港《國安法》讓情況更詭譎

釣魚台和南海，向來是東亞兩大領土爭議，7月1日，香港正式施行《國安法》，讓美中以及周邊國家涉及的外交問題，又多了一個新戰場。

在《國安法》實施前一刻，美國國務卿蓬佩奧聲明表示，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，並中止美國給予香港的特殊待遇。

一連串發展到本週一（7／13）來到新高點。本週一，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，指出中國在南海的領土主張「完全不合法」。「世界不會允許北京把南中國海當作其海上帝國，」蓬佩奧說，美國將和東南亞盟友站在同一陣線。

聲明指出，中國多年來在南海「實施威嚇以便控制」近海資源。該聲明呼應海牙國際法庭2016年一項裁決，該裁決裁定中國在南海的行為違反國際法。

這是美國首次就南海領土爭議公開表明立場，蓬佩奧的聲明表明華盛頓執行該法庭的決定—儘管中國拒絕接受那項裁決。

雖然聲明中沒有明確表示美國採取軍事行動，但讀過聲明的人絕對不會意外：如果中國侵略導致衝突爆發，美國可能會出兵保護越南、馬來西亞和菲律賓等國。

當中國對外策略愈來愈走向激進，美國和西方國家應該如何應對，一直是外交圈激辯的議題。

在一篇名為「台灣是下一個香港嗎？」的文章中，兩位曾經擔任美國國家安全會議（United States National Security Council）亞洲事務資深主任的Michael Green和Evan Medeiros在《外交事務》雜誌撰文指出，中國一再在外交領域進逼之際，美國不能任由中國測試底線，「美國溫和的反應，將導致北京誤認，它就算在亞洲進行其他爭議性行為，也不會受到報復。」

姑息主義正式退場

Michael Green和Evan Medeiros還主張，對中國的姑息主義（appeasement）應該退場了。

綏靖策略何時可用？如何用綏靖主義達到預期效果，是國際外交課堂必修主題。

不過，除了二戰經驗，西方國家幾次「姑息」極權政權都沒有收到預期效果，特別是俄羅斯2014年入侵克里米亞的教訓，更讓美國部分外交人士堅持，姑息不會帶來和平。

因為，美國外交學者認定，俄羅斯總統普丁之所以在2014年入侵克里米亞，正是由於先前2008年的喬治亞經驗。當年，普丁揮兵進軍喬治亞，聯合國和幾個大國，除了發言希望各方自制、停火，並沒有採取行動，國際社會的制裁力量有限。

因此，美國方面認為，如果美國一再讓步，持續「姑息」中國在香港、南海以及周邊其他爭議的手段，將會讓中國收到錯誤訊息，那就是無論中國怎麼做，美國和西方國家都不會干預。

也因此，美國在考慮如何因應香港情勢的時候，必須考慮更周延，切勿留給北京，可以一再跨越紅線的錯誤印象。因為中國會依據歐美對香港議題、南海議題的應對，決定接下來對外策略，其中包括對台策略，如不謹慎面對，中國將認為入侵台灣代價是「可以容忍的」。

對外強勢，習近平樹敵愈來愈多

近期之中，除了前面提到的例子，中國還分別跟越南、馬來西亞以及印尼發生領土爭議。

在剛剛與中國發生邊界衝突的印度，同樣批判了「姑息主義」，多家媒體指責總理莫迪，認為他的「綏靖政策」要為20多名在中印邊界衝突中喪命的士兵負責。而在日本，英文日本時報指出，對中國的綏靖主義不會有用，且不應再使用。

不過，即便美國對於《國安法》和南海爭議動作頻頻，從歐洲到東南亞，各國反應只能說不如美國預期：亞洲國家大多未對《國安法》表示意見，歐盟也僅說「會緊密跟進局勢發展」。

川普上任以來，強調「美國優先」的策略原本就讓各國很感冒，去年開始美國要求日韓分攤軍費、對G7的漠視，且從中東撤軍之後，今年又釋出訊號、打算從北約撤軍，再再都讓美國想要組織「抗中聯盟」困難重重。

許多盟友對於加入抗中聯盟有疑慮，是因為他們擔心，美中對抗將是沒有底線的對抗。還有一種觀點認為，美國漠視WTO，甚至WHO等國際組織，意味著美國對於繼續擔任國際秩序領導者的決策興趣缺缺，根本就不是足以期待的領導人。

以戰逼和的中美新賽局

這也是為什麼蓬佩奧週一的聲明如此值得重視的原因，蓬佩奧否定了中國在南海問題上的合法性，意味著美國接著將以「仲裁者」「國際協議」執行者的角色採取行動，其中包括軍事行動。

這意味著台海周邊的軍事衝突不可避免嗎？

事實上可能正好相反。僅僅只是姑息不會帶來和平，藉由明確行動清楚對北京傳達意志，正好提醒北京重新思考對外「擴張」策略可能要付出的代價。

換句話說，適度展現鐵腕往往比純粹的柔性勸導更有效，這是用肌肉來溝通，用展現軍事實力來做外交。

當然，未來兩國關係要修復不會是一條容易的路，這也讓許多人懷念起歐巴馬時代善待盟友的「坦誠溝通策略」。

不過11月（美國總統大選日）就快到了，雖然民主黨執政，美國對於中國態度也難以立刻由硬轉軟。目前領先的民主黨總統候選人拜登，身上殘留著歐巴馬光環，無疑讓他在國際舞台比川普更受期待。

（作者／ 李國盛 本文出自2020.7.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

國安法 香港 釣魚台 俄羅斯

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