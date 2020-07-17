疫苗競賽爆發「冷戰」 俄羅斯遭控竊取研發數據

英國、美國和加拿大政府指控，俄羅斯情報機構利用駭客入侵國際製藥和學術研究機構，企圖贏得新冠病毒疫苗研發的競賽。

目前仍不清楚是否有研究機構受到傷害，或疫苗研發計畫是否因駭客受阻，但這些國家的官員警告，網絡攻擊還沒停止。

英國國家網路安全中心（NCSC）16日公布一項報告，表示多國的疫苗與治療部門成為駭客攻擊的目標，但並未列出受影響的機構名稱及數量名單。

英國表示，利用駭客入侵的組織名為APT29，又名Cozy Bear，「幾乎可以確定」這個組織事是俄國單位之一。NCSC強調，惡意活動持續進行中，主要鎖定政府、外交、智庫、衛生和能源機構，竊取有價值的智慧財產權。

隨著各國爭相保障未來的疫苗供應，加上各界迫切渴望走出重創經濟的疫情陰霾，疫苗民族主義引已起發人們的擔憂。

到目前為止，科學技術和資金是推動疫苗研發的主要動力。美國投入幾十億美元簽署疫苗合作協議，其他國家也正試圖跟上。多國政府通報，俄國情報機構駭入研發疫苗的國際中心，不禁使人聯想到描繪冷戰間諜的驚悚片情節。

安侯建業（KPMG）健康照護網路專家涅迪斯說：「風險比以往任何時候都高。這是一場研發疫苗或相關療程的競賽，無論是誰拔得頭籌，都將得到豐厚的獎勵。」