推特被駭…社群網站成「破口」 資安風險驟升

社群網站推特十五日遭遇成立十四年多以來最嚴重攻擊，駭客入侵多個名人認證帳號並發出詐騙加密貨幣推文。這並非推特首次遇駭，也是社群網站面臨的相同問題：如何加強資安。不同的是，這波攻擊主要是明星及政客等名人受害，駭客可能利用他們的粉絲數量及個人資訊，發動更大規模的攻擊。

二○一七年十一月，一名推特客服人員短暫停權美國總統川普的帳號，引發外界對推特安全性的質疑。川普的推特帳號之後便加強資安，以特殊金鑰保護。

二○一五年，歌手泰勒絲的推特帳號被駭。不只名人，知名機構的官方推特也遭入侵，例如二○一三年美聯社和英國衛報被駭，二○一七年國際特赦組織、法國經濟部、英國廣播公司（BBC）北美分部的推特帳號也遭入侵，據信這批駭客效忠土耳其總統厄多安。

推特創辦人兼執行長多西的個人帳號去年八月被攻擊，駭客用他的帳號發表有種族歧視意味及炸彈威脅的推文。去年十一月，美國政府以間諜罪起訴兩名前推特員工，他們涉嫌利用職務之便蒐集異議分子資料，交給沙烏地阿拉伯。

社群網站臉書二○一八年九月遭駭，三千萬名用戶帳號密碼被盜，另兩千九百萬名用戶個資遇竊，受害人數近六千萬。同年三月更令人震驚的是「劍橋分析」案，該公司透過應用程式不當取得八千七百萬名用戶數據，轉移給川普團隊用於競選分析，臉書翌年被美國聯邦貿易委員會重罰五十億美元（約台幣一千五百億元）。

臉書旗下的通訊軟體WhatsApp去年五月亦遭攻擊，駭客利用軟體中的通話功能，在用戶手機植入惡意程式。Telegram、LinkedIn、Tumblr等也曾被攻擊。

曾擔任推特資安長的寇茲（Michael Coates）表示，這起駭客攻擊和推特以往遭遇的網攻不同，「被駭的帳號數量和規模皆和以往不同」。資安顧問公司TrustedSec執行長甘迺迪說：「現在的推特已無處安全。」他指出，此案顯示駭客已掌握名人帳號「破口」，不只能利用這些帳號，也可能透過它們滲透其他網站。