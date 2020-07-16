17歲少年藤井聰太頭銜戰勝棋王 成史上最年輕棋聖

日本將棋天才少年藤井聰太，16日在棋聖戰第4局以110手打敗棋聖渡邊明，以3勝1敗成績取得頭銜，並以17歲11個月之齡成為史上最年輕棋聖，他再過3天、7月19日就滿18歲。

藤井獲勝後說：「老實說現在還沒有什麼真實感，不過真的很高興。」

此前日本將棋最年輕棋聖紀錄，是1990年屋敷伸之的18歲6個月。

【中央社／東京16日專電】

日本將棋界天才型棋士藤井聰太以挑戰者身份，今天在棋聖戰五番勝負第4局贏三冠王渡邊明，以3勝1敗的成績奪得棋聖。17歲11個月大的藤井創下最年輕棋聖紀錄。

日本讀賣新聞報導，將棋（又稱日本象棋）棋聖戰五番勝負第4局今天在大阪市關西將棋會館舉行，17歲的挑戰者藤井七段在110手勝36歲的渡邊三冠（棋王、王將、棋聖），以3勝1敗的成績奪得棋聖頭銜，這是藤井首度奪得頭銜。

目前是高中3年級學生的藤井以17歲11個月大的年紀成為棋聖，刷新現年48歲的屋敷伸之九段於1990年以18歲6個月大的年紀奪棋聖的最年輕紀錄。

藤井2002年7月19日生於愛知縣，2007年夏天5歲時從外祖父母學會下將棋，2015年國中一年級時，晉級到獎勵會三段，成為史上最年輕（13歲2個月）晉級三段的棋士，成為媒體報導的焦點。

藤井2016年10月1日晉升為職業棋士，是21世紀出生的首位日本將棋職業棋士。當時他才14歲2個月，打破了加藤一二三維持62年的14歲7個月最年輕棋士紀錄。藤井是日本將棋史最長連勝紀錄（29連勝）的保持者。

藤井於今年6月4日在第91屆棋聖挑戰者決定賽中，戰勝27歲的永瀨拓矢二冠（叡王、王座），成為最年輕的頭銜挑戰者，刷新30年前屋敷伸之締造的最年輕挑戰者紀錄。