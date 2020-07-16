兒童疫苗接種數下滑 專家：被疫情排擠

疫情波及層面擴大，不僅新冠肺炎疫苗處處缺，連其他疾病疫苗接種都出問題！聯合國兒童基金會15日表示，在今年前4個月，白喉、破傷風、百日咳等免疫接種數都下降，這是近30年來首次呈下滑趨勢，聯合國推測，這與疫情帶來的跨境出入、醫療人員缺乏、疫苗公司生產增減都有關。專家塔羅斯博士就警告，缺乏疫苗接種的兒童議題，不能因疫情大流行而被忽視。

疫情致醫療資源匱乏

根據《世界衛生組織》報導，聯合國兒童基金會15日公佈今年前4個月的數據，全球接種疫苗的兒童數急劇下降，包含白喉、破傷風、百日咳等重大兒童疾病，這是28年來少見的下滑趨勢，這讓國際組織好不容易在全球推行的疫苗接種努力，恐付之東流。

聯合國認為，這與疫情大流行脫不開關係，由於疫情限制全球人員流通、跨國自由出入，也會限縮醫療人員的流動性，同時，醫療人員也會因地區疫情控制不同，降低離開家鄉的意願，再者，在全球生科工廠積極製造新冠疫苗之下，也會壓縮到其他疾病的疫苗生產配額，都可能是導致疫苗接種下滑的原故。

不能忽視疫苗接種

世衛組織總幹事、專家塔羅斯補充，疫苗是公共衛生史上最重要的工具之一，能普及到全球各個角落，減緩一些可避免的疾病肆虐，他強調：「我們必須重視疫苗接種覆蓋率的下滑，這些疾病對兒童生命的威脅，恐怕不小於新冠肺炎。」

《英國廣播公司》也補充報導，2019年近1400萬名兒童（過半數都在醫療資源匱乏的非洲），因為缺乏麻疹與白喉等疫苗接種而死亡，同時拉美地區與加勒比海地區的疫苗覆蓋率都下滑，這些都不是什麼好消息。

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