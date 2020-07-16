2前蘇聯國家釀衝突 憂背後代理人入場

南高加索地區亞美尼亞與亞塞拜然的邊界衝突已經邁進第4天，目前統計死亡數16人，亞塞拜然人更在首都巴庫舉行示威，要求政府回擊亞美尼亞。這2國過往都屬於蘇聯的一部分，本次雙方又因爭議地卡拉巴赫起糾紛，可能延燒的紛爭讓各大勢力紛紛喊話冷靜，擔心引來2國代理人（支持亞塞拜然的土耳其與支持亞美尼亞的俄羅斯）入場，攪亂本就不平的爭議地區。

爭議領土卡拉巴赫

亞美尼亞與亞塞拜然這對老冤家再度因為爭議領土爆出衝突，2國從12日起，就在邊境大打出手，至今統計16人死亡。2國過去都是屬於蘇聯的領土，獨立後在土地劃分上並未完善，本次的爭議土地卡拉巴赫在國際認知上是亞塞拜然的，但目前卻更多是在亞美尼亞的控制之下。

根據《BBC》報導，亞美尼亞在首波衝突中，殺死11名亞塞拜然的士兵，這讓該國不滿，亞塞拜然人15日聚集於首都巴庫示威，高喊「卡拉巴赫是我們的」、「動員反擊」。

對此，全球各大勢力如歐盟、美、俄都呼籲雙方冷靜，由於2國背後都有代理人，土耳其總統埃爾段日前才拍胸脯、表態力挺亞塞拜然的主權，目的被猜測是想和俄國（亞美尼亞親俄）爭奪該區域的權力，要是這次的邊界衝突引爆成代理人入場，對人民無異於生靈塗炭。

歐洲組織協調無用

據《全球新聞在線》16日最新報導，因應非常時期（疫情），聯合國呼籲雙方停火，但這項提議並未受到亞塞拜然認同，該國逐漸開始部署軍事反擊，總統阿里耶夫也表示，原本負責協調的歐洲安全與合作組織（OSCE）根本沒有作用，不如以軍事解決爭議。

雖然美國積極關切亞塞拜然，並提供1億美元安全援助，但卻被亞美尼亞抗議，美國的安撫根本不是鼓勵停火，反倒是讓亞塞拜然獲得更多資源，轉而投入軍事進攻，用以破壞亞美尼亞在南高加索地區的穩定政局。

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