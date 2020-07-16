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遭指控犯戰爭罪 科索沃總統親辯護

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
爭取國際承認獨立地位的科索沃，其總統薩奇13日抵達荷蘭海牙戰爭法庭接受檢察官詢問。（photo by Flickr）
爭取國際承認獨立地位的科索沃，其總統薩奇13日抵達荷蘭海牙戰爭法庭接受檢察官詢問。（photo by Flickr）

「沒有人可以重寫歷史。這是你為自由所付出的代價。」為爭取國際承認獨立地位的科索沃，其總統薩奇13日抵達荷蘭海牙戰爭法庭接受檢察官詢問。薩奇被指控於科索沃戰爭期間，犯下10項反人類罪、戰爭罪及謀殺罪。而他抵達海牙後為自己辯解說，「這是為自由付出的代價。」

否認犯戰爭罪

根據《巴爾幹洞察》報導，薩奇當時領導科索沃解放軍，被指涉嫌殺害塞爾維亞族平民及阿爾巴尼亞族政敵。海牙特別法庭的指控發布時，科索沃總統正在前往華盛頓的飛機上，薩奇原計畫在美國會晤塞爾維亞總統武契奇，旨在促成科索沃與塞爾維亞迅速達成最終協議；薩奇取消行程，並於8日表示他將前往海牙。

「當我和同胞面對國際審訊時，大家仍要團結面對國家遇到的難題。」薩奇在臉書發表聲明，稱自己受到「科索沃專家法庭及專家檢察官辦公室

邀請問話。他13日抵達海牙後表示，「沒有人可以重寫歷史。這是你為自由所付出的代價。」他否認有任何不當的行為，並表示如果被定罪將辭去總統職務。

曾指揮游擊隊

根據《雅虎新聞》報導，科索沃戰爭於90年代前南斯拉夫解體期間爆發，以美國為首的北約向南斯拉夫的設施進行空襲。科索沃其後成為塞爾維亞一個自治省，在2008年單方面宣布「獨立」，獲得美國等部分西方國家承認，但不被塞爾維亞以及部分歐盟成員國認可。薩奇在90年代曾擔任游擊隊指揮官，是戰爭領袖之一。

科索沃戰爭在北約空襲行動下結束，塞爾維亞部隊撤出當地，整起事件造成超過1萬人死亡。科索沃在2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但後者至今一直拒絕承認。國際法庭檢察官辦公室在6月24日起訴薩奇和韋塞利觸犯戰爭罪，兩人否認指控。法官會用數月時間研究罪證是否足以安排他們接受審訊。

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戰爭 塞爾維亞 檢察官

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