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北韓因疫情鎖國 封中朝邊界重創經濟

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導

北韓因為新冠肺炎疫情鎖國，禁止任何人員物資流通，相關政策卻讓十分仰賴中國的經濟瀕臨癱瘓。據報導，北韓原先要在6月重啟與中國的邊界，但因為中國東北爆發新疫情，導致邊界至今仍處封鎖狀態，讓十分仰賴中國的北韓經濟繼續受到重創。

根據《外交家雜誌》報導，中朝邊界在1月就因為新冠肺炎疫情爆發封鎖至今。據了解，邊界與雙邊貿易原定會在6月開放，但因為最近包含與北韓接壤遼寧省的東北地區爆發新一輪的疫情，讓平壤當局決定維持封鎖。

金正恩也在近日的北韓政治局會議中大談新冠肺炎疫情與相關防治政策，顯現當局已經將疫情控制列為第一要務。但這也讓北韓民眾付出沈痛代價。相關數據顯示，中朝今年3與4月的貿易較去年萎縮了約90%，對一般大眾與國家來說都是沈痛打擊。

聯合國自2016年起就對北韓實施經濟制裁，使得北韓進口幾乎完全仰賴中國，占比高達95%。而北韓貨物也幾乎都是外銷中國，是北韓外匯的主要來源。更者，中國數據顯示，中方農技專家支援北韓的人數在2019年達到高峰，儘管連年收成不佳，中方的支援仍讓北韓糧食物價維持在一定水準。

但這一切都因為鎖國政策而化為烏有。因為無法自中國進口如食用油、麵粉、稻米等日常生活物資，民生物資價格在北韓一飛沖天。聯合國北韓特別報告員昆塔納表示，許多北韓民眾現在一天只能吃一到兩餐。在新冠肺炎疫情開始之前，北韓早已有40%民眾處於「糧食不安全」的狀態。

儘管如此，北韓官媒仍在7日宣布，北韓會繼續維持陸海空全境封鎖，任何進入北韓過境的物品都會被燒毀或消毒。外界預估，北韓恐將繼續關閉邊界，而早已存在的非法走私恐會更加猖獗。

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北韓 新冠肺炎 疫情

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