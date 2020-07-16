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南海潛藏開戰危機 小心「10月驚奇」

世界日報 / 社論

國務卿龐培歐13日發表南海聲明，直指北京在南海大部分海權主張「完全非法」，「世界不會允許北京將南海視為自己的海上帝國」。北京立即反應，強烈批評美國歪曲客觀事實，違反「聯合國海洋法公約」，雙方立場短兵相接，未來南海對立情勢升高，南海各相關國家可能面臨爆炸性局面。

美國的聲明雖有關領土主權紛爭，如南沙群島的歸屬問題上維持中立，不持立場，也重申2016年國際仲裁法庭的裁決，但差別在美國過去是參與「主張自由航行」，或如王毅說的「不持立場」，現在卻「預備實際執行」仲裁法庭的裁定；未來美國可能加強在南海進行「自由航行」任務或升高軍演頻率，也會以更大動作在南海爭端中支持東協各國，反擊北京的主張和舉動。

這項聲明也是各國一年來連串海上衝突、外交法律戰的結果。2019 年7月，中共派遣「海洋地質八號」調查船與其他護衛船艦，到南海九段線內近萬安灘海域，進行油氣資源探勘開發，越南主張該區域屬其專屬經濟海域，要求中共停止侵權行為，並撤出所有船艦，引發中越間外交相互抗議。

越南擔任2020年東協輪值主席國，6月底結束的東協2020年度高峰會後發表聯合聲明，暗批中國，稱「某些國家」未遵守1982年通過的「聯合國海洋法公約」(UNCLOS)，要求自我約束。

東協是共識決，如果只有越南有此呼籲，聯合聲明根本通不過。必須同時看去年12月，馬來西亞向聯合國大陸礁層界限委員會(CLCS)提出南海延伸大陸礁層之申請。此申請案提出後，中國立即向聯合國遞交外交照會，要求CLCS不審理馬來西亞所提的延伸大陸礁層畫界案。

今年4月，一艘馬來西亞國營石油公司的船隻鑽探油氣時，被一艘中共官方船隻尾隨在後，美國隨即派兩艘軍艦到馬來西亞附近水域展現軍力。美國實質上已站出來，以軍事實力要為東協各國「主持公道」。

在南海聲明中，龐培歐明確指出，美國拒絕接受北京聲稱擁有越南萬安灘( Vanguard Bank)周圍水域、馬來西亞外海的拉柯尼亞淺灘(Luconia Beasar，即北康暗沙)、汶萊專屬經濟水域及印尼納土納群島海域的主張，意思是完全否定北京在這些海域主張的油氣探勘與捕魚權利。

聲明表示：「與東南亞盟國站在同一陣線保衛主權」，未來如果越南、馬來西亞等國家與中國發生紛爭，美國必要時將提供軍事協助；美軍近年在南海地區加強巡弋，聯合盟國從事演習，並隨時準備幫助周邊國家提升軍事力量，正是為維護主權採取軍事手段做準備。

除了軍事與外交手段，被問到美國是否可能針對涉入南海脅迫行徑的中共官員或國有企業，實施制裁？亞太助卿史達偉表示，當然有制裁空間，例如協助中共在南海建設軍事基地的中國交通建設公司，或是惡意的石油探勘公司。

讓中方尤其感覺沒有面子的是，過去曾母暗沙(James Shoal)被稱為是「中國最南端的領土」；國府時代，國民黨也這樣主張，並列入教科書。但華府南海聲明強調，曾母暗沙距離中國海岸約1000浬，距離馬來西亞僅50浬，不僅不是島礁，還完全淹沒在水中，不能被稱為「中國最南端的領土」。

在美國南海聲明發布後，南海問題已被推到最前沿，成為美中最緊張的問題。由於中國大陸已填海建成好幾個人工島嶼，建設機場和武器庫、加強防空軍備能力，而美國屢屢進行自由航行行動，捍衛盟國權益，未來不無可能擦槍走火。

再進一步說，未來四個月，隨著美國大選投票日接近，川普總統選情低迷，美國比中國更有動機打一場「小戰爭」，這就是美國政治學者一直提到在大選年，要競選連任的總統總會希望以外交危機來提振選情，因此出現「10月驚奇」。

沒有人希望發生戰爭。中方認為，兩個核武國家不可能發生戰爭，中國有剋制航母的東風導彈，美軍不敢輕易動武。但適度的外交軍事危機，有助凝聚全國團結、提高現任總統的支持度，且以美軍實力，如發生衝突能控制住局面，更可藉此宣示美國對南海周邊國家的安全承諾，壓制北京的野心、打擊共軍自信，一舉多得。

從這個角度看，南海聲明的意涵不僅完全改變美國對南海政策，也為美軍在南海向中國開戰，賦予戰爭手段的合法性，更值得大家警惕。

馬來西亞 北京

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