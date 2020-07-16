卡達航權遭封鎖事件 國際法庭平反

卡達航空邊界遭封鎖事件，國際法庭判「阿拉伯聯盟」敗訴！卡達3年前遭沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林和埃及等國雪崩式斷交，「反卡達聯盟」更聯手封鎖卡達領空，使其航空、旅遊甚至民生經濟都陷入危機，但卡達屢次獲得國際組織支持，包括ICAO、海牙國際法庭。

卡達獲國際法庭支持

根據《半島電視台》報導，聯合國司法機關「海牙國際法庭」14日判決「反卡達聯盟」4國上訴失敗。該案為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林和埃及欲對卡達實施空中封鎖，曾被ICAO國際民航組織判定非法。

卡達在3年前一夕之間遭到相鄰的4個阿拉伯國家宣佈斷交，反卡達聯盟指控其支持恐怖主義，但各界認為，卡達的新聞自由及強大經濟競爭力形成阿拉伯世界的威脅才是主因。卡達為阿拉伯世界的重要力量，其媒體在阿拉伯之春中曾支持數個叛亂團體，並因財務獨立而不受阿拉伯國家的經濟施壓影響。

但雪崩式斷交導致卡達邊界遭封鎖，航空、旅遊、金融業甚至民生經濟一度陷入困境。卡達政府屢屢透過向國際組織申訴突破困境，先前其控訴反卡達聯盟違反《國際民用航空公約》的允許飛機飛入國外領空規定，並獲得ICAO支持。國際法庭以15比1的壓倒性票數通過決議，認定ICAO具有航空管轄權。

航空自由

法庭主席尤賽夫受訪時說，「卡達的航空自由確實存在，ICAO的判決並無不妥。」據《德國之聲》報導，卡達運輸通訊部長蘇萊蒂則回應表示：「這項最新判決顯示提出封鎖要求的國家蠻橫無理，正義終將來臨。」

反卡達聯盟4國則發出聲明，表示質疑ICAO在爭端中擔任審判角色的正當性。在中東設有軍事基地的美國也正這項分裂尋求解決方案，消息人士透露，白宮一直在設法說服沙烏地阿拉伯及其盟國向卡達重新開放領空，迄今仍未成功。

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