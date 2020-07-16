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影／川普擬禁止中共黨員及家屬來美旅遊 已入境者取消簽證

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普政府正在研究透過總統公告，禁止中國共產黨黨員及家眷來美國旅遊，甚至取消已在美國者的簽證並驅逐出境。(美聯社)
川普政府正在研究透過總統公告，禁止中國共產黨黨員及家眷來美國旅遊，甚至取消已在美國者的簽證並驅逐出境。(美聯社)

據紐約時報引述消息人士報導，川普政府正在研究2017年曾援引聯邦法律「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)架構，對穆斯林國家發布旅遊禁令的模式，將透過總統公告(presidential proclamation)，禁止中國共產黨黨員及家眷到美國旅遊，甚至取消已在美國者的簽證並驅逐出境。

中國可能報復 拒美國公民入境

知情人士指出，川普政府此舉勢必引來中國方面報復，同樣拒絕美國公民入境中國或在中國居住，近幾年已經呈現緊張的美中關係，恐將雪上加霜。

公告仍在草擬 授權驅逐出境

據指出，總統公告目前仍在草擬階段，內容可能包括授權美國政府部門，對於已經在美國國內的中國共產黨員及家眷撤銷美國簽證，得以啟動驅逐出境程序。

聯邦法律「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，賦予美國總統寬廣的權限。條文當中寫道，如果美國總統發現任何外國人入境將危害美國利益，便得以宣布禁止移民入境，禁止期間長短也是由總統自行裁量。

包括解放軍成員、國營企業高層

正在研議中的文告內容，還包括對於限制人民解放軍成員、中國國營企業高層主管來美旅遊，但這些對象可能大多數也是共產黨員。

尚未拍板定案 川普可能否決

四名了解文告草擬內容的消息人士指出，一切都還沒有拍板定案，川普總統最後也可能全盤否定，不予採用。

積極尋求在2020年大選連任的川普，選舉訴求一再凸顯自己對中國毫不讓步的強硬立場。然而，從2017年上任以來，川普面對中國不管在個人言語或施政行動，多次出現搖擺。

對於貿易等議題，他曾毫不留情抨擊中國，然而對中國國家主席習近平卻予以高度讚揚，甚至曾懇求習近平助他一臂之力，順利連任。至於在香港、新疆等敏感議題方面，川普不是保持沉默，就是明確肯定中國作法。

中國共產黨黨員 高達9200萬人

根據統計，中國共產黨黨員人數高達9200萬人。2018年裡，中國公民累計將近300萬訪美人次，但新冠病毒疫情爆發之後，中國遊客人數則大幅減少。

中國觀光客政黨背景 美其實不知

大多數中國觀光客的個人政黨背景為何，美國政府其實無從得知。

聯邦法律「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，賦予美國總統寬廣的權限。條文當中寫道，如果美國總統發現任何外國人入境將危害美國利益，便得以宣布禁止移民入境，禁止期間長短也是由總統自行裁量。

川普 移民 共產黨 解放軍 習近平 中共

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