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世界霸王易主？多數德國人認為中國大陸將取代美國地位
周二發布的一項民調顯示，42%的德國人認為，今後幾十年內，美國將失去其世界霸主地位，被中國取而代之。
總部設在英國的YouGov民調中心提出的問題是：「你認為今後五十年內，哪個國家將變得更為強大，美國還是中國？」。14%的受訪者認為美國能夠保留其頭號強國地位，23%表示不確定，而22%沒有對這一問題提供答案。
不同政黨的選民，對這一問題的答案相差很大。左翼黨選民的大多數（54%)相信中國將取代美國，自民黨和綠黨選民中持這種觀點的也高達52%。
極右翼選項黨的支持者似乎更傾向於相信美國會保留全球霸主地位。不過，儘管如此其佔比也只有17%。
這項民調於七月10日至12日進行，共有4054名十八歲以上民眾參加了問卷調查。
達揚 / 苗子 (德新社)
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