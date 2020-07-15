資安恐慌燒全球 哪些國家禁用、限用華為5G技術？

英國：

英國政府7月14日宣布，將禁止華為參與英國5G網建設，並將在2027年前拆除已經採用的華為設備。直到今年年初，英國首相強生還曾部分允許華為參與5G網路建設。英國政府禁止使用華為技術，一方面是出於安全考慮，另一方面也是基於美國此前對華為推出的制裁措施可能帶來的技術影響。

美國：

今年6月30日，美國聯邦通信委員會（FCC）將華為和另一家中國電信企業中興列為對美國國家安全的威脅。由此，這兩家公司在美國鄉村地區的運營商用戶必須將已經在使用的設備從網路中更換掉，同時不得使用金額為83億美元的聯邦通用服務基金的補貼購買華為和中興的任何設備。今年5月，美國政府就已推出管制，禁止使用美國軟件和技術的外國公司將半導體產品出售給華為。長期以來，華盛頓一直在向盟友施加壓力，要求各國在5G網建設中不採用華為設備。

澳洲：

2018年8月，澳洲就已將華為排除在該國5G網路建設之外。此外，澳洲曾計劃讓華為鋪設通往所羅門群島和巴布亞-新幾內亞的海底通信光纜，但最終決定自行建設這一工程。

紐西蘭：

2018年11月，紐西蘭政府同樣以國家安全為理由，禁止無線網路營運商Spark在5G網路中使用華為技術。但Spark目前除了使用諾基亞和三星的產品，華為也仍是供貨商之一。

加拿大：

加拿大兩家最大的電信運營商今年6月決定，與愛立信和諾基亞合作建設5G網路。到目前為止，加拿大政府尚未做出規定，是否允許華為為該國5G網路提供設備。

日本：

2018年12月，日本推出規定，禁止部分公共機構的通信設備使用恐有國安疑慮的廠商產品。雖未直接指名道姓，但普遍認為這一做法實質上就是禁用華為等中國廠商制造的產品。日本媒體今年6月報導，日本政府近期將修改採購方針，追加禁用恐有國安疑慮的廠商產品的公共機構名單，被認為意在擴大禁用華為的機構範圍。

歐盟：

2020年1月，歐盟宣布，成員國可將「高風險」供貨商排除在5G核心網路建設之外，或限制其設備技術的使用。這一步驟的針對目標即是華為。

德國：

德國政府迄今未對是否在5G網路中禁用華為做出最後決定。普遍預測，柏林政府將在今年夏天之後再做決定。德國最大的電信運營商德國電信（Deutsche Telekom）多次警告，不應禁止單個供貨商的產品。

法國：

據法國國家網路安全署負責人波帕（Guillaume Poupard）稱，法國不會完全禁止華為的網路技術，但將鼓勵那些尚未使用華為技術的電信企業不選擇這家中國公司的產品。

義大利：

今年7月初，路透社援引消息人士報道，義大利電信（Telecom Italia）已經將華為排除在該公司正在準備於義大利和巴西進行的5G核心設備招標之外。此外義大利《共和國報》報導，義大利政府正在考慮是否將華為排除在5G建設項目之外。

新加坡：

新加坡最大的電信公司今年6月決定選用諾基亞和愛立信產品建設該國的5G網路。

印度：

印度媒體今年6月援引政府官員稱，印度政府將禁止中國為任何國有電信運營商提供電信設備，也可能禁止私有運營商使用華為和中興的設備。

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