戴口罩都喬不定？ 歐洲一體化空談

連戴口罩都無法有共識，歐洲一體化倍受質疑！歐盟不斷維護共同價值及區域安全的一體化理念，但在疫情期間的防疫措施卻相當不同，連最基本的戴口罩都無法達成共識。愛丁堡大學公衛學院教授波德表示，「各國政府只『建議』民眾養成戴口罩習慣根本無效，政策必須要有一致性。」

各國防疫不溝通

根據《歐洲新聞台》報導，歐洲各國連實施基本的戴口罩防疫都遲遲未有共識，可看出歐洲要真正實現一體化還是有相當難度，各國政府實際上還是缺乏橫向溝通。

倫敦帝國學院及YouGov合作調查29國民眾疫情期間的行為後發現，歐洲各國人民對於戴口罩的態度大相逕庭。芬蘭、瑞典及丹麥等北歐國家僅有不到1成的民眾有戴口罩習慣，並普遍表示「在公共場合不會戴」，法國、德國、義大利等國戴口罩的人數則超過8成。

歐盟不斷倡導一體化維護區域安全，但在疫情危機卻完全看不到各國合作的身影。3月時，捷克及斯洛伐克成為第一個要求人民戴口罩的國家，實施地點包括商店、藥局及大眾運輸，波士尼亞則在隨後跟進，並將範圍擴大至戶外空間。奧地利強制所有人民需在任何場合戴上口罩，遭民眾抨擊太嚴格後宣佈放寬。

各自宣傳效果差

「從戴口罩這件小事，已看出歐洲各國並不團結。」據《PBS》報導，愛丁堡大學公衛學院教授波德指出，已有許多研究顯示，戴口罩能有效降低人與人間的病毒傳染。她說：「只『建議』民眾養成戴口罩習慣是沒有用的，各國政府必須要口徑一致強調重要性。」

第2波疫情爆發後，西班牙政府規定凡是超過6歲的公民，在無法保持安全距離的情況下都需戴口罩，室內空間一率強制執行。英國首相強森至今仍不願意公開要求民眾戴口罩，英格蘭及北愛爾蘭則宣佈將跟進蘇格蘭，實施一致的防疫政策。各國口徑不一致的情況，也引起許多專家質疑「歐洲一體化是不是出現了問題？」

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