訴訟纏鬥4年 澳洲「解雇門」終解密

在澳洲被廣為人知的1975年憲政危機相關機密文件，在賀金教授的努力下，終透過法律途徑解密。「1975解僱門」儘管是澳洲憲政史上重要課題，相關信函卻因爲屬於「私人且機密」的皇室文件而被封塵在澳洲國家檔案館中。賀金教授在經歷多年法律訴訟後，終於讓澳洲高院宣布相關文件應解密，讓事件得以重見天日。

1975憲政危機影響大

1975年參眾兩院因為對一財政法案不同調出現僵局，時任總督克爾在當時反對派領袖弗雷澤的建議下，解除惠特蘭的職務，並任命弗雷澤為看守內閣總理。惠特蘭最終在18個月後的補選大獲全勝。

儘管惠特蘭最終仍續任總理，非民選的澳洲總督解僱民選總理一事仍在澳洲政治圈與民間掀起巨大浪潮，因為總督雖然代表女王，但理應按照總理的建議行事，而不是與之對抗。時至今日，儘管再無總督行使這項權利，澳洲法律專家對於總督是否能解僱總理，仍無定見。

高院宣布應解密

根據《英國廣播公司》報導，「1975解僱門」是澳洲憲政史上最為戲劇化的一幕，也是澳洲歷史課的必談經典，但相關文件竟因為屬於時任總督克爾與英女王伊麗莎白二世之間的私人機密信函，因而被鎖在澳洲國家檔案館內。

賀金教授於2012年開始研究時任總理惠特蘭的生平，並於2015年出版「1975解僱門卷宗」（The Dismissal Dossier）後發現，大量重要的關鍵資料都被歸為機密文件，留下很大一片空白。憤怒的賀金教授因此會同幾名澳洲最出色的律師如布倫南、資深大律師沃克與前聯邦法官暨前總理高夫•惠特蘭的長子東尼•惠特蘭向聯邦法庭提起訴訟。

為了贏得訴訟，賀金教授甚至不計成本地飛至位於倫敦的英國國家檔案館，親自調閱並整理相關紀錄與證據。儘管他們在一審中敗訴，高院最終在5月的上訴中判決賀金等人勝訴，相關文件應向大眾解密。

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