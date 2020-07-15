日本發防衛白皮書揭中國企圖心 北京反嗆：「黑材料」

日本內閣昨天通過2020年版防衛白皮書，指解放軍不斷在釣魚島附近進行活動，企圖改變現狀。且在新冠肺炎疫情蔓延全球之際，北京當局企圖營造利己的國際秩序，使得國家間戰略競爭更明顯。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅批日方偏見，名為「白皮書」，實為「黑材料」，中方已向日方提嚴正交涉。

此外，上述防衛白皮書在分析兩岸軍力時指出，兩岸軍事平衡整體而言已朝對中國大陸有利的方向傾斜，且差距年年擴大中，今後兩岸軍力的強化等動向值得關注。

中央社報導，白皮書中在分析中國與外國關係時，對兩岸關係多所描述。內容指出，美國持續及加強對台軍售，中國也再三表明堅決反對台獨。台灣的總統蔡英文在今年1月總統大選獲得空前高票連任，重申拒絕「一國兩制」。

在分析台灣的軍力等情況時，白皮書記載，有人指出台海兩岸軍事平衡已起變化，兩岸「政治上不一致」的「現狀」持續維持，但軍事平衡的結構轉變，「現狀」已漸漸起變化，今後的動向值得關注。

白皮書分析兩岸軍力時指出，一般特徵包含：在陸軍方面，解放軍擁有壓倒性的兵力，但現階段對於入侵、登陸台灣本島的能力仍有限。不過，近年來解放軍建造大型登陸艦等，提升登陸入侵能力。

在海軍、空軍方面，解放軍不僅具有壓倒性的數量，原本台灣在質量方面具備的優勢，近年中國大陸海、空軍力急速加強。台灣也致力於匿蹤艦艇（stealth corvette）等非對稱戰力的整備。

台灣提升愛國者二型飛彈為愛國者三型飛彈加強彈道飛彈防禦；但解放軍擁有大量台灣在射程內的短程彈道飛彈，一般認為，台灣缺乏有效的因應手段。

白皮書中指出，兩岸軍力的比較，不僅是在兵力、裝備性能、數量，也應從預設的軍事作戰目的、型態、運用態勢、部隊人員訓練、後勤支援體制等做判斷。

對此，中新社報導，中國外交部發言人趙立堅14日在例行記者會上說，日本2020版「防衛白皮書」充斥對華偏見和虛假信息，竭力煽動所謂「中國威脅」，名為「白皮書」，實為「黑材料」暴露了日方某些勢力的陰暗心理。中方已向日方提出嚴正交涉。