才剛禁華為 英國也要派最大航母赴遠東這海域

英國稍早宣布，英國政府已經決定停止在5G網路建設中繼續使用中國電信設備商華為設備。與此同時，英國「泰晤士報」7月14日發布消息指，英國軍方正計畫把新航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth）部署在遠東海域，以對抗中國日益增加的威脅。中英關係氛圍驟變引起關注。

香港01引述報導指出，伊莉莎白女王號將在2021年初首次作為航母戰鬥群的主力，展開處女航行。造價31億英鎊的伊莉莎白女王號，料將在亞洲地區與美國、日本盟友展開軍演。期間也會做為「浮動的交易會場」，為討論協議提供平台。

據報導，資料顯示，伊莉莎白女王號在2014年7月4日下水，2017年12月7日正式服役。該航母為常規動力，計畫搭載24架至36架F-35B戰機和14架直升機。

另有媒體報導，伊莉莎白女王號甲板面積相當於三座標準足球場的大小，是英國皇家海軍史上最大的戰艦，造價達31億英鎊。去年2月，時任國防大臣威廉森針對英國脫歐後的軍事新戰略發表演說，表示準備派遣伊莉莎白女王號前往正處於中美尖銳對峙的南海海域，向中方展示「硬實力」。

伊莉莎白女王號和它的姊妹艦「威爾斯親王」號是英國皇家海軍有史以來建造的最大艦艇。它們的目的是多用途的載體，可適應完成多種角色。