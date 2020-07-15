美稱南海航行自由 中批未加入海洋法

「美國沒批准海洋法，怎麼可以用海洋法的原則限制中國？」美國近日宣布中國在南海的離岸資源均為不法，並派遣美軍軍艦通過南海，聲稱擁有海上航行自由權。不過中國外交部發言人趙立堅反駁，美國並沒有加入《海洋法公約》，而且一直以軍艦航行進行挑釁，才是區域和平的破壞者。

中方南海主張不法

根據《英國廣播公司》報導，隨著美國國務卿龐培歐近日宣布中國在南海的離岸資源與領土主張都為不法行為，違反2016年荷蘭海牙仲裁法院中國南海主權的主張，美、中除了貿易戰與疫情外，又挑起了開戰機率極高，被美國前太平洋指揮官哈里森形容為「沙堡萬里長城」的南海諸島區域的緊張局勢。

根據《商業內幕》報導，在龐培歐強力宣示後，美國隨即也派遣海軍驅逐艦拉爾福強森14日在南海附近航行，藉此挑戰中國、越南與台灣對於「無害通過」的限制，來捍衛國際法中承認的海上航行自由權。

南海為關鍵戰略區

南海是近來主權紛爭最多的區域之一，越南、中國、台灣、菲律賓等國都宣稱對南海島嶼擁有主權，南中國海對於中國來說，是可以穩住國內物資供給與海防的重要分界線，如果掌握住南海，對於中國「一帶一路」的戰略推行更加順利，因此中國近來永暑礁等區域積極擴建人工島嶼，試圖藉此宣示擁有附近海域主權。

龐培歐在聲明中指出，中國為聯合國海洋法公約締約國，而依據此公約組成的仲裁庭於2016年作出裁決，一致認為中國對南海海權的主張（南海九段線）缺乏國際法基礎，「我們今天就中國南海主張，讓美國立場與仲裁庭裁決達成一致」。不過趙立堅反駁，早在1948年，中國就已正式公布了南海九段線，但都沒有受到任何國家質疑。

南海除了是世界上最繁忙的航線之一外，海底下也潛藏具有龐大潛力的石油、天然氣資源，尤其我國探勘船曾於南海海域挖掘到「可燃冰」，其能源效率比起一般油頁岩氣高，頗具開發潛能，這也讓各國對於該區島嶼的主權宣示更加在意。《BBC》分析，美國可能將會對中國的開發作為有所反制，但是如果沒拿捏好尺度，恐引發大戰。

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