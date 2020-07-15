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美罕見強硬反對陸聲索南海主權

聯合報 / 華盛頓記者張文馨、特派記者賴錦宏／連線報導

美國國務卿龐培歐十三日表示，北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源均不合法，為控制海上資源所實施的霸凌行動也不合法，「世界不允許北京將南海視為其海上帝國」。華爾街日報指出，這是美國罕見直接挑戰中國大陸控制南海意圖。

中共外交部昨天表示，美國的聲明肆意歪曲南海客觀事實和「聯合國海洋法公約」等國際法；中共駐美大使館更強調，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，是打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗。

我外交部則說，南海諸島屬於中華民國領土，我方主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端。

龐培歐聲明指出，美國與遵守國際秩序的盟友和合作夥伴共享長久利益，但這些共同利益受到中國大陸前所未有的威脅，中方以脅迫手段損害東南亞沿海國家在南海的主權，剝奪他們的離岸資源。

龐培歐說，大陸未能為其南海「九段線」主張提出清楚法律依據，美國認為南海美濟礁與仁愛礁屬於菲律賓主權與管轄範圍，美國也反對大陸主張越南外海萬安灘、馬來西亞外海曾母暗沙等地權利。

美國亞太助卿史達偉也表示，北京利用國有企業在南海擴張，強迫鄰國聯合開發，並持續擴大海上挑釁與威脅，包括在東海與台灣附近；這是中共的新帝國主義，凸顯民族主義的特徵及馬克思列寧主義的心態，最終，北京想統治鄰國，將北京的意願和遊戲規則施加在「任何你所在的地方」，無論是澳洲、德國甚至美國。

北京 龐培歐

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