陸批美插手南海 渲染緊張局勢

美國國務卿龐培歐發表南海聲明，反對中國聲索南海主權。中共駐美大使館發言人和中共外交部昨天回應稱，該聲明肆意歪曲南海客觀事實和「聯合國海洋法公約」等國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與東盟（東協）國家關係，中方對此堅決反對。

中共駐美大使館強調，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，「打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗；打著維護規則的幌子，自己未批准『聯合國海洋法公約』，卻拿『海洋法』說事；打著『維護航行與飛越自由』的幌子，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道。」

中共外交部發言人趙立堅表示，「美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的作法。」

趙立堅指出，美方在聲明中稱，中國於二○○九年才正式宣布南海斷續線，這完全不符合事實。中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的。

此外，美國日前正式批准售台愛國者三型飛彈延壽案，令北京跳腳，趙立堅昨宣布，中方決定對此次美台軍售案的主要承包商「洛克希德·馬丁」公司實施制裁。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨也對該軍售案表示反對，指「美國向台灣出售武器，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難」。