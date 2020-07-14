美國務院亞太助卿談南海問題 批中共新帝國主義

美國國務卿龐培歐13日發布對南海的新主張，指北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源均不合法，亞太助卿史達偉（David Stilwell）14日參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）舉辦的南海講座時，提到北京利用國有企業在南海擴張，強迫鄰國聯合開發，並持續擴大海上挑釁與威脅，包括在東海與台灣附近。

史達偉表示，這是中共的新帝國主義，凸顯民族主義的特徵及馬克思列寧主義的心態，最終，北京想統治鄰國，將北京的意願和遊戲規則施加在任何你所在的地方，無論是澳洲、德國甚至美國。

史達偉說，國有企業成為北京的工具，執行北京在南海的非法意圖，中國石油在南海多處布置探勘船與鑽井平台，實際上中國大陸在當地根本沒有開發權利，中方漁船隊充當海上民兵恐嚇他國漁船。

史達偉說，北京透過惡意的石油探勘工程，敦促他國與中國大陸的國有企業聯合開發南海；此外，美國也注意到，北京正在擴大海上挑釁與威脅，包括扼住喜馬拉雅山水源，造成乾旱，掀起與東南亞鄰國的爭端；東海和台灣附近也感受到壓力。

史達偉也提到，中國大陸企圖淡化國際法在南海的效力，而美國認為，菲律賓在2016年贏得國際仲裁的勝利，也代表長期遵守法律的國家與國際社會的勝利，美國會保護切身利益，加強與盟友的聯繫合作，美國正在強化軍事力量，保持警戒，在國際法所允許之處實施軍演，並隨時準備幫助某些國家提升軍事力量。