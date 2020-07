揭開家族內鬥、找槍手代考 川普侄女新書如期發行

美國總統川普的侄女瑪麗·川普(Mary Trump)揭露家族內幕的新書被允許如期發行。在預定上市日期的前一天,紐約州最高法院撤銷了此前禁止此書出版的臨時限制令。法官在判詞中寫道:這個時候禁止瑪麗·川普出版此書是不正確的,也沒有任何意義。目前新書已經大量發售給圖書經銷商。

法官:言論自由高於保密協議

總統唐納德川普的弟弟羅伯特·川普向法院提出起訴的理由是,瑪麗出版這本書違反了之前簽署過的一份保密協議。這份保密協議的內容涉及到她的祖父,也就是總統川普的父親弗雷德·川普遺產相關的糾紛。

但是紐約州最高法院的判決指出,在這一案例中,憲法要高於保密協議,尤其是美國憲法規定的言論自由要優先於協議所規定的保密義務。法官還強調,關於弗雷德·川普遺囑的內容,只有涉及到財產數字的部分需要保守秘密。

侄女爆了什麼猛料?

根據出版社透露,擁有臨床心理學博士學位的瑪麗·川普在這本題為《永不滿足:我的家族如何制造出了世界上最危險的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)的書中寫道,她的叔叔川普已經成為如今威脅到全世界人民健康、經濟安全和社會團結的人。

此書篇幅達240頁,德語譯本預計將在8月31日面市,由海涅出版社(Heyne-Verlag)發行。瑪麗·川普的父親小弗雷德·川普於1981年去世。根據她的敘述,她和家人在川普家族內受到排擠和鄙夷。

書中還聲稱,唐納德·川普當年曾經出錢找人替自己參加大學入學考試。根據白宮提供的信息,川普畢業於知名的賓夕法尼亞大學沃頓商學院( Wharton School of Finance)。心理學專業出身的她還在書中稱,叔叔唐納德具備自戀狂所有的典型特征。

雨涵/苗子(德新社、路透社)

【 本文章由德國之聲授權提供】