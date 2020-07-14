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菲國電視網遭關閉 憂侵犯言論自由

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
菲律賓最大的電視網ABS-CBN遭關閉。圖為10日當天，電視網旗下員工聚集於國會外，抗議政府侵害言論自由。（Photo from Getty Image）
菲律賓最大的電視網ABS-CBN遭關閉。圖為10日當天，電視網旗下員工聚集於國會外，抗議政府侵害言論自由。（Photo from Getty Image）

菲律賓最大的電視網遭政府強制關閉，恐將影響新聞言論自由。杜特蒂向來與ABS-CBN不對盤，認為該電視網過於偏頗，一味指責他的領導力，早在5月時，ABS-CBN就已經因為專營權更新申請遭拒「被噤聲」。此次更是直接被多數親總統杜特蒂的國會於10日正式下令關閉。電視網的總裁Carlo Katigbak怒批，這嚴重侵害了言論及新聞自由。

紐約時報》報導，由於國會多數為親總統杜特蒂，杜特蒂向來也與ABS-CBN不對盤，認為該電視網過於偏頗，只會一味指責他的領導力，甚至企圖操作2016年的選舉。ABS-CBN在5月時已經因為專營權更新申請遭拒，被迫停止播放。

「我們會繼續為公眾服務，並希望尋求其他管道達到我們的使命。」ABS-CBN總裁Carlo Katigbak表示，國會這項決定嚴重傷害了言論及新聞自由。總統發言人Harry Roque則回應，總統府對這個決定保持中立，「我們想與媒體網路合作時，必須先尊重國會的決定。」

CBS報導，ABS-CBN在聽證會中多次被質疑有濫用勞工、逃稅、有偏見的報導以及外資入注的問題。但也有國會議員認為，疫情期間關閉全國最大的電視網，恐會增加1萬多個失業人口。

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杜特蒂 紐約時報

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