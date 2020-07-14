快訊

惡火連燒難滅！美軍兩棲突擊艦「好人理查號」恐提前退役

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

波蘭右翼總統連任 加劇與歐盟對立、親美為外交添變數

世界日報 / 編譯中心╱綜合13日電
波蘭總統選舉次輪投票12日結束，屬保守派的現任總統杜達得票51.21%，以些微差距領先得票48.79%的親歐派華沙市長佐薩斯科斯基，成功連任。 美聯社
波蘭總統選舉次輪投票12日結束，屬保守派的現任總統杜達得票51.21%，以些微差距領先得票48.79%的親歐派華沙市長佐薩斯科斯基，成功連任。 美聯社

波蘭總統選舉次輪投票12日結束，屬保守派的現任總統杜達得票51.21%，以些微差距領先得票48.79%的親歐派華沙市長佐薩斯科斯基，成功連任。此場大選被視為右翼親美派與中間親歐派的兩大路線之爭，對歐盟的前途有指標作用。如今杜達勝出，極右翼的匈牙利總理歐爾班13日馬上祝賀他，並在臉書上貼文歡呼「Bravo！」。

凸顯社會撕裂

波蘭此次選舉投票率達68.12%，接近歷史新高。獲執政黨法律正義黨(PiS)支持的杜達，在鄉郊城鎮和東部地區占優勢，佐薩斯科斯基則在大城市和接壤德國的西部地區表現較佳。

美聯社引述分析指出，選舉結果顯示波蘭社會撕裂嚴重，政治和社會分歧將難以修補。華沙理工大學商學院教授歐羅斯基指出，杜達的險勝將讓法律正義黨繼續推動施政；但另一方面，波蘭的社會經濟情況將繼續惡化，一部分選民將會怪罪執政黨。

親美立場引憂

選舉也左右波蘭外交動向。自法律正義黨2015年執政後，波蘭政府推行司法改革，被歐盟批評政治干預司法，更對波蘭展開史無前例的法律行動。預計今後波蘭與歐盟的緊張關係將難以紓緩。

此外，杜達抱持親美立場，和美國總統川普關係密切，倘若川普無法順利在11月大選獲得連任，未來可能會對波蘭帶來問題。杜達曾在大選前夕的6月24日遠赴美國，成為疫情爆發以來首度訪問白宮的外國元首。

川普更大讚杜達，稱波蘭提出希望增加駐波美軍規模，他承諾在裁減駐德美軍後，可能將部分美軍部署至波蘭，還形容此舉將對俄羅斯傳遞出強勁的訊息。

華府智庫布魯金斯研究院歐洲問題專家莫莉指出，波蘭是美國的堅定盟友和重要安全夥伴，駐軍將增強北約組織（NATO）東翼的軍力，而英國「脫歐」後，波蘭也能在歐盟內呼應美國的政策立場。

波蘭 歐盟

延伸閱讀

波蘭總統驚險連任 社福政策拉攏民心

歐盟槓上土耳其 雙邊分歧擴大

中國推港區國安法 歐盟外長會議檢討引渡協議

波蘭總統驚險連任 民粹執政黨恐面臨重大挑戰

相關新聞

波蘭右翼總統連任 加劇與歐盟對立、親美為外交添變數

波蘭總統選舉次輪投票12日結束，屬保守派的現任總統杜達得票51.21%，以些微差距領先得票48.79%的親歐派華沙市長佐薩斯科斯基，成功連任。此場大選被視為右翼親美派與中間親歐派的兩大路線之爭，對歐盟的前途有指標作用。如今杜達勝出，極右翼的匈牙利總理歐爾班13日馬上祝賀他，並在臉書上貼文歡呼「Bravo！」。

南韓50萬人請願 反對為涉性騷朴元淳「市葬」

生前遭控性騷擾而輕生的南韓首爾前市長朴元淳，13日舉行告別式並有達2萬名支持者到場悼念。不過，有關爭議仍在持續，不少民眾向青瓦臺請願反對使用公帑為其舉行為期五天的市長葬禮，控告朴元淳性騷擾的前秘書同日更首次發聲指控數度遭其猥褻，騷擾時間長達四年。

巴國為永續目標 廣植樹、投資綠能

巴基斯坦提前10年達成聯合國提出的2030年永續發展目標，受各國認證並讚賞！巴基斯坦常面臨洪水、熱浪、乾旱和冰川融化等天災威脅，新政府2018年上任後便致力於推動綠色新政，包括提出「10億樹林海嘯計劃」在國內廣植樹林、投資綠能，廣受各國專家好評。

波蘭總統驚險連任 社福政策拉攏民心

波蘭民主化以來最激烈的一次大選落幕！波蘭總統大選的二輪投票13日開票完成，現任總統杜達以些微差距擊敗挑戰者華沙市長佐薩斯科斯基，贏得後續5年的任期，也得以繼續推行受民眾肯定社福政策，然而，杜達的連任也代表，波蘭與歐盟的關係將持續緊張。

英法獎勵醫護人員 免費渡假還加薪

獎勵醫護防疫辛勞，法國大幅加薪、英國給免費度假，口惠實也至！法國政府為感謝醫護人員對防疫的貢獻，決定撥款80億美元（約合台幣2,683億元）替他們加薪，這是歷經7週工會談判所爭取到的福利。而英國NHS國家醫療系統也祭出獎勵，將招待前線醫護免費暢玩西班牙伊比沙島7天。

195億政府合約未利益迴避 加拿大總理公開道歉

加拿大慈善組織WE Charity取得9億加幣的政府合約，隨後被踢爆與總理杜魯道家族關係密切，曾支付鉅額酬金給他家人。杜...

歐盟槓上土耳其 雙邊分歧擴大

歐盟外長周一(7月13日)開會討論到歐盟與土耳其的緊張關係。

南韓「新政」將投入3.9兆元 2025年前創造190萬個工作

韓聯社報導，南韓總統文在寅周二（14日）宣布，政府將投入160兆韓元（約台幣3.9兆元）， 在2025年前創造190萬個...

威廉與凱特母校爆20多起性侵醜聞！指控指向兄弟會成員

世界最古老大學之一的英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）近日爆出20多起性侵醜聞，部分...

阿聯將發射火星探測器 開阿拉伯國家先河

阿拉伯聯合大公國將在明天締造歷史，將「希望號」（Hope）探測器發射升空，成為第一個送探測器上火星的阿拉伯國家

新加坡大選落幕 李政府得票率為何下跌？

原執政黨新加坡人民行動黨（People's Action Party, PAP）在7月10日的新加坡大選中贏得83席，繼續以超過三分之二的席次多數執政。總理李顯龍選在疫情稍微和緩的6月23日，宣布國會解散。隨後，相關單位將投票日訂在7月10日。扣除投票日，實際競選期只有9天。

「已朝中國方向傾斜」 日本防衛白皮書：兩岸軍事差距年年擴大

日本內閣今天通過2020年版防衛白皮書，在分析兩岸軍力時指出，兩岸軍事平衡整體而言已朝對中國有利的方向傾斜，且差距年年擴...

熱門新聞

陸對美祭「相應制裁」 美參議員克魯茲：中共嚇壞了

美股吐回漲幅翻黑 加州取消解封措施拖累信心

來不及逃生 日本九州熊本豪雨約6成罹難者死在家中

特斯拉股價為何沸騰？這4小時至少4萬散戶狂敲進

首爾前市長性騷擾案 被害女秘書指控遭騷擾長達4年

馬斯克10年不領薪 CNN：可能靠特斯拉股票成為全球首富

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。