波蘭右翼總統連任 加劇與歐盟對立、親美為外交添變數

波蘭總統選舉次輪投票12日結束，屬保守派的現任總統杜達得票51.21%，以些微差距領先得票48.79%的親歐派華沙市長佐薩斯科斯基，成功連任。此場大選被視為右翼親美派與中間親歐派的兩大路線之爭，對歐盟的前途有指標作用。如今杜達勝出，極右翼的匈牙利總理歐爾班13日馬上祝賀他，並在臉書上貼文歡呼「Bravo！」。

凸顯社會撕裂

波蘭此次選舉投票率達68.12%，接近歷史新高。獲執政黨法律正義黨(PiS)支持的杜達，在鄉郊城鎮和東部地區占優勢，佐薩斯科斯基則在大城市和接壤德國的西部地區表現較佳。

美聯社引述分析指出，選舉結果顯示波蘭社會撕裂嚴重，政治和社會分歧將難以修補。華沙理工大學商學院教授歐羅斯基指出，杜達的險勝將讓法律正義黨繼續推動施政；但另一方面，波蘭的社會經濟情況將繼續惡化，一部分選民將會怪罪執政黨。

親美立場引憂

選舉也左右波蘭外交動向。自法律正義黨2015年執政後，波蘭政府推行司法改革，被歐盟批評政治干預司法，更對波蘭展開史無前例的法律行動。預計今後波蘭與歐盟的緊張關係將難以紓緩。

此外，杜達抱持親美立場，和美國總統川普關係密切，倘若川普無法順利在11月大選獲得連任，未來可能會對波蘭帶來問題。杜達曾在大選前夕的6月24日遠赴美國，成為疫情爆發以來首度訪問白宮的外國元首。

川普更大讚杜達，稱波蘭提出希望增加駐波美軍規模，他承諾在裁減駐德美軍後，可能將部分美軍部署至波蘭，還形容此舉將對俄羅斯傳遞出強勁的訊息。

華府智庫布魯金斯研究院歐洲問題專家莫莉指出，波蘭是美國的堅定盟友和重要安全夥伴，駐軍將增強北約組織（NATO）東翼的軍力，而英國「脫歐」後，波蘭也能在歐盟內呼應美國的政策立場。