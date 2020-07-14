南韓50萬人請願 反對為涉性騷朴元淳「市葬」
生前遭控性騷擾而輕生的南韓首爾前市長朴元淳，13日舉行告別式並有達2萬名支持者到場悼念。不過，有關爭議仍在持續，不少民眾向青瓦臺請願反對使用公帑為其舉行為期五天的市長葬禮，控告朴元淳性騷擾的前秘書同日更首次發聲指控數度遭其猥褻，騷擾時間長達四年。
涉性騷秘書4年
衛報報導，儘管許多南韓民眾對朴元淳之死感到震驚，但仍有逾50萬人向青瓦臺請願，勿將公帑花在朴元淳的葬禮上，並稱「舉行一個安靜的家祭才是正確做法」，不過仍被首爾行政法院駁回。
另一方面，控方辯護律師金在蓮則在告別式後召開記者會，表示受害人A某連四年遭朴元淳性騷擾，並已在8日向警方提交訴狀。不過，隨著朴元淳在9日死亡，意味著涉嫌性騷擾案的調查自動結束。
金在蓮說，在A某擔任朴元淳秘書的四年期間，遭受到多次性騷擾，包括收到內容淫穢的簡訊以及內衣自拍照。另外，受害人曾被叫到市長辦公室內寢室，並被要求到床上擁抱朴元淳，還有一次朴元淳甚至親吻她受傷的膝蓋。
金在蓮指出，A某原本在其他公家機關服務，之後首爾市政府聯繫她參加面試，通過後擔任朴元淳秘書，但該職位非她主動應徵，之後在擔任四年秘書及被調到其他部門後，仍不斷遭朴元淳性騷擾。
考慮到疫情等因素，朴元淳告別式採取網路直播方式，僅遺屬、各地市長及道知事、執政黨高層人士、市府官員與市民代表百餘人參加在市政廳內舉行的告別式。儘管朴元淳之死存在爭議，首爾市政府仍為這位前市長舉行為期五天的葬禮，比南韓傳統葬禮多出兩天。
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