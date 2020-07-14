英法獎勵醫護人員 免費渡假還加薪

獎勵醫護防疫辛勞，法國大幅加薪、英國給免費度假，口惠實也至！法國政府為感謝醫護人員對防疫的貢獻，決定撥款80億美元（約合台幣2,683億元）替他們加薪，這是歷經7週工會談判所爭取到的福利。而英國NHS國家醫療系統也祭出獎勵，將招待前線醫護免費暢玩西班牙伊比沙島7天。

法國醫護爭取到加薪

根據《BBC》報導，在經過7週的協商後，法國政府與工會13日達成加薪協議，平均每名醫護月薪增加208美元（約新台幣6,216元），法國總理卡斯泰在簽署儀式上大讚這是「法國醫療體系歷史性的一刻」。然而，此次加薪並非從天而降的好康，而是醫護人員不甘於僅有口頭感謝，因此上街抗議要求加薪，甚至還有人因此被指控違反社交距離規範而遭到罰鍰。

據「約翰霍普金斯大學」統計，法國確診數超過20萬，死亡逾3萬人，是歐洲疫情最慘重地區之一。

「這是針對新冠病毒抗疫第一線人員的福利。」卡斯泰在簽署儀式上說，「這也是彌補每個人（包括我自己）對應盡的責任延宕的一種方式。」大部分加薪方案將支付護理師、看護人員和非醫務公衛人員的工資。其中一部分（約4.5億歐元）已預留給專門在公衛部門工作的醫生。

英國醫護享7日度假

根據英國《每日快報》報導，英國政府宣布，英國國家醫療系統（NHS）的前線醫護人員一直為對抗疫情不遺餘力，為表揚他們的貢獻，所有員工明年都可以在西班牙伊比沙島（Ibiza）上度過7天的住宿假期，以此為正在前線奮鬥的他們加油打氣。

在疫情肆虐期間，英國政府拒絕倫敦封城，全憑NHS一班前線醫護人員，及已退休的醫師、護理師盡忠職守，共同分擔醫療系統壓力。現在英國有不少企業都為NHS前線醫護人員提供優惠，就連連鎖咖啡店如星巴克、Costa、甚至是麥當勞，都有為醫護人員提供免費熱飲優惠。

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