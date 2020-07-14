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波蘭總統驚險連任 社福政策拉攏民心
波蘭民主化以來最激烈的一次大選落幕！波蘭總統大選的二輪投票13日開票完成，現任總統杜達以些微差距擊敗挑戰者華沙市長佐薩斯科斯基，贏得後續5年的任期，也得以繼續推行受民眾肯定社福政策，然而，杜達的連任也代表，波蘭與歐盟的關係將持續緊張。
社福政策受肯定
根據《BBC》的報導，受法律正義黨（PiS）支持的保守派現任總統杜達，在這次選舉獲得51.2％的選票，自由派的華沙市長佐薩斯科斯基的得票率則是48.8％，是波蘭自1989年民主化以來，差距最些微的總統大選。此外，選舉委員會指出，這次大選的投票率來到68.1％。
《半島電視台》的報導指出，杜達提倡傳統家庭價值和天主教文化，佐薩斯科斯基則以同志平權等的進步價值聞名，並批判執政黨的獨裁傾向。在杜達勝選後，目前在下議院佔多數法律正義黨（PiS）將迎來3年的完全執政，得以繼續推行備受人民肯定的社福計劃，該政策在鄉村與邊陲區域，幫助了許多家庭與退休人士擺脫貧窮。
與歐盟關係緊張
然而，杜達政府試圖以政治影響波蘭司法體系與媒體，受到歐盟領袖與反對黨的批評，同時，杜達預計將繼續反對墮胎與同志權益等議題，恐加深社會分歧。挑戰者佐薩斯科斯基曾承諾，若勝選會修復社會分歧，並延續福利政策，他的支持者多分布在大都市與高學歷人士。
BBC的華沙特派記者伊斯頓評論，杜達政府徹底修訂司法體系的政策目標，以及試圖控制地方政府和私有媒體，將繼續引來歐盟的批評。此外，杜達在這次選舉的勝利，顯示多數選民對社會保守主義以及政府的慷慨補助仍然買帳，但是些微的得票差距，代表許多人民對政府逐漸趨向專制的民主感到憂慮。
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