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巴國為永續目標 廣植樹、投資綠能

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
巴基斯坦政府努力推動綠色新政，以「10億樹林海嘯計劃」改善國內洪水、乾旱等天災威脅，受聯合國肯定。（photo by Twitter）
巴基斯坦政府努力推動綠色新政，以「10億樹林海嘯計劃」改善國內洪水、乾旱等天災威脅，受聯合國肯定。（photo by Twitter）

巴基斯坦提前10年達成聯合國提出的2030年永續發展目標，受各國認證並讚賞！巴基斯坦常面臨洪水、熱浪、乾旱和冰川融化等天災威脅，新政府2018年上任後便致力於推動綠色新政，包括提出「10億樹林海嘯計劃」在國內廣植樹林、投資綠能，廣受各國專家好評。

達成永續發展目標

根據《卡達半島新聞》報導，巴基斯坦日前宣佈，已提前達成聯合國推動的2030年永續發展目標。

聯合國永續發展部門發出聲明表示，「在聯合國的協助下，巴基斯坦已提前10年達標，我們將共同慶祝此項成就。」17個永續發展目標是聯合國為呼籲各國採取保護地球行動所設下的願景，包括提升人類健康標準、教育品質、改善水資源、環境衛生條件及減少不平等現象。

巴基斯坦發起的「10億樹林海嘯計劃」經聯合國檢視，確認其符合各項標準。聯合國表示，巴基斯坦推動大規模植樹造林、保護生物多樣性、投資綠色能源、研發電動汽車及推動綠色環境工作廣受各國讚賞，也都能有效對抗氣候變遷。

改善國內天災威脅

巴基斯坦政府採取這些舉動，也改善屢次經歷洪水、熱浪、乾旱和冰川融化等天災威脅的情況。據《海灣新聞》報導，巴基斯坦總理伊姆蘭汗2018年上任後，便致力於打造綠色經濟，包括將「中巴經濟走廊」計劃更名為「中巴綠色經濟走廊」。

巴國政府表示：「我們取消了上屆政府簽署的煤炭進口計劃，並以低碳能源及水力發電等項目取代。」全球專家高度讚賞在後疫情時期巴基斯坦推動的綠色刺激計劃，國際自然保護聯盟委員會主席麥金儂博士說：「這將是經濟發展與綠色新政連結的絕佳範本。」

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