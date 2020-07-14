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監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

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阿聯將發射火星探測器 開阿拉伯國家先河

中央社 / 杜拜14日綜合外電報導
阿拉伯聯合大公國將成為第一個送探測器上火星的阿拉伯國家。圖為阿聯杜拜。路透
阿拉伯聯合大公國將成為第一個送探測器上火星的阿拉伯國家。圖為阿聯杜拜。路透

阿拉伯聯合大公國將在明天締造歷史，將「希望號」（Hope）探測器發射升空，成為第一個送探測器上火星的阿拉伯國家。

一枚搭載無人太空船的火箭將在今天格林威治時間20時51分（台灣時間15日凌晨4時51分）從日本偏遠的種子島太空中心（Tanegashima Space Center）發射升空；不過，天氣惡劣可能導致發射計畫延後，最晚將在8月13日前讓火箭升空。

阿聯的「希望號」計畫是爭相前往火星的3個任務之一，另兩個分別是中國的「天問一號」與美國的2020火星任務（Mars 2020），而「希望號」是趁著地球與火星距離最近、僅相距5500萬公里時升空。

不過，跟另兩個探測器不同的是，阿聯的火星探測器不會降落在火星上。

「希望號」探測器預計在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。

抵達軌道後，「希望號」將繞行火星一整個火星年，相當於687天。

「希望號」將在升空約一小時後脫離發射火箭，阿聯的火星任務副計畫經理阿米力（Sarah al-Amiri）說，那才是真正令人興奮的時候。

身兼先進科學部國務部長的阿米力說：「在我內心深處，我期待觀察脫離火箭後的頭24小時，那時候我們就可以看到研究成果。」

她月初告訴法新社：「那時候我們將首度收到訊號，知道太空船的每個部分是否運作正常，太陽能板將展開，我們也將進入預期路線，往火星邁進。」

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