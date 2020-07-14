歐盟槓上土耳其 雙邊分歧擴大

歐盟外長周一(7月13日)開會討論到歐盟與土耳其的緊張關係。

歐盟與安卡拉在一系列問題上僵持不下，從人權到天然氣鑽井，以及將伊斯坦布爾地標聖索菲亞博物館改造成清真寺。

對於最近再次爆發的土耳其在塞浦路斯附近爭議水域的鑽探行動，歐盟外交首席代表博雷爾（Josep Borrell）表示，如果該行動繼續下去，歐盟可能會採取進一步行動。

他說：「我們將準備進一步採取適當措施。以應對土耳其行動導致我們所面臨的挑戰。」

土耳其在7月初以恐怖主義為指控判處4名為人權非政府組織 「大赦國際 」工作的運動人士數年徒刑。

盧森堡外交大臣阿瑟伯恩 (Jean Asselborn)在會上發出警告。他說:「我不得不說，一個把自己的人權運動人士當作恐怖分子來打擊的政府，是一個不尊重民主和本國人民的政府。」

會後，博雷爾還表示，歐盟將採取措施應對土耳其再次違反利比亞武器禁運的行動。他表示將加強制裁制度，並嚴格執行聯合國安理會決議。

鄒宗翰/楊威廉 (德新社)

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