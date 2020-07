美稱中國南海擴張「非法」 北京反指「干擾和平」

中國駐美國使館發言人周二(7月14日)就美國國務院涉南海聲明發表談話,強烈反對美國對中方的「無理指責」。

聲明中強調,美國「無視中國和東盟地區國家維護南海和平穩定的努力,肆意歪曲南海有關客觀事實和《聯合國海洋法公約》等國際法,渲染南海地區緊張局勢,挑撥中國與地區國家關系」。

這份聲明言辭犀利,批評美國「插手南海問題,打著維護南海穩定的幌子,在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗」。

美批中國恐嚇南海國家

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo)7月13日在一份聲明中說,中國在南海的野心沒有融貫性的法律依據,並說北京多年來一直使用恐嚇手段對待其他南亞沿海國家。

他說:「我們明確表示,北京聲稱擁有南中國海大部分地區的近海資源是完全非法的,其控制這些資源的威逼利誘方式也是非法的。」

美國長期以來一直反對中國在南海擴張,經常派出軍艦通過這條戰略水道,以顯示航行自由。13日的評論反映出更嚴厲的語氣和態度。

區域政治分析人士說,現在要看其他國家是否跟美國采取相同的立場,如果是,華盛頓可能會有進一步的行動來強化其立場,防止北京制造 「水面上的事實 」(facts on the water) 來支持其主張。「水面上的事實」源自以巴沖突的「地面上的事實」(facts on the ground)一詞,指的是國家先建立據點再主張合法性的做法。

該海域每年約承擔進出口3萬億美元貿易額的貨品。北京已經在該地區的環礁上建立了基地,但表示其意圖是和平的。

北京經常參照所謂的九段線來概述其主張的範圍,該九段線在中國地圖上涵蓋了350萬平方公裡的南海的約十分之九。

戰略與國際研究中心的分析師約翰遜(Chris Johnson)說:「這基本上是我們第一次稱其為非法......發表聲明是好的,但你打算怎麼做?」

【 本文章由德國之聲授權提供】